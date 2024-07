El pedido desesperado de Furia de Gran Hermano a su fandom: "Más control"

"No contesten de manera grosera porque no somos eso", soltó ella y añadió: "Si quieren contestar, lo hacen, pero no le den pie a que los insulten. GH terminó y se viene una nueva etapa", explicó Furia.

En este sentido, agregó: "Disfrutemos de esta red de amistad y todo lo lindo que se generó y los unió. Así como los cuido, también protéjanse que son una gran comunidad", cerró la ex Gran Hermano.

furia fandon

El quiebre de Furia y Telefe tras el fin de Gran Hermano

Tras asegurar que Telefe y Kuarzo hicieron fraude para que sea ella quien abandone la casa, Furia de Gran Hermano grabó un video en el que habló sobre el fin del su contrato con el canal y la productora. Al igual que la versión que hizo pública el canal a través de diversos periodistas, Juliana Scaglione aseguró que su rompimiento con el canal de televisión y la productora de Gran Hermano se dio de forma consensuada.

"Telefe y yo no estamos más juntos. Eso significa que tampoco con Kuarzo. Yo tengo libertad absoluta. Recién vengo de firmar, soy libre. Ya no tienen mi derecho de imagen, ni nada por el estilo. Ha sido explotado por varios meses. Yo no pido nada, ellos tampoco me piden nada a mí, simplemente terminamos de buena manera", indicó la exparticipante del reconocido reality.