Gran Hermano: ¿peligra la amistad entre Furia y Catalina?

Catalina mantuvo una conversación dentro de la habitación con Zoe, Virginia, Paloma y Manzana en la cuál lanzó: "No me habla, me trata como el orto" haciendo referencia a Juliana.

A su vez, manifestò "Que tregua ni que tregua" ante el enojo de su compañera por haber votado a Emanuel.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1773470071639224535&partner=&hide_thread=false CATA dice que FURIA está enojada con ella porque votó a EMMANUEL#GranHermano pic.twitter.com/RpBToyTBYo — TRONK (@TronkOficial) March 28, 2024

Siguieron sacando los trapitos al sol y Catalina terminó contándole a Paloma que la habìa fulminado por pedido de Furia: "Alguien me pidió que te la haga, soy una pelotuda (…) me da una bronca porque yo por seguir lo que me dice una persona hago cosas que no tengo ganas de hacer, ahora que la quiero usar no puedo"

Esta confesión se dio en medio de que la líder de la semana, le dijera que Emanuel le contara que Emanuel se lo habìa contado: "Fue así, antes de que me vengan a gritar que vos me habías hecho la fulminante, no se que habìa pasado y me dijo agárratela con la chica que te la tenés que agarrar"