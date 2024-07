Picante cruce con insultos: Furia la mandó a "lavarse los dientes" y Yanina Latorre le respondió con todo

Para sorpresa de muchos, Furia apuntó directamente contra la panelista de LAM. "Yanina Latorre, lavate los dientes porque tenés un olor a mierda en la boca", disparó entre las risas de los presentes.

"Pará que te agarran de punto y no te suelta", alertó el conductor, quien lleva un tiempo cruzando peleas con Ángel De Brito. "Bueno, mejor, más hate", consideró la exparticipante.

furia vs yanina latorre

A su turno, Yanina Latorre utilizó su programa para responderle. Si bien dijo que no iba a hacer ningún descargo por considerar que no se ofendió debido a que Furia "no existe", le dedicó algunos minutos con un duro mensaje.

"¿Quién es Furia? Estuvo en la casa de Gran Hermano, ni siquiera llegó a la final y desde que se fue de la casa, entre Laura Ubfal, Lorna y el pelotudo chupa con... y pito de Trezeguet, la están haciendo creer que es Madonna", consideró la conductora.

Dijo Latorre que "ella habla en tercera persona y se compara con Maradona, un crack", y arremetió: "¿Furia quién sos? Y ahora si me permiten me voy a lavar la boca porque es verdad que tengo olor a mierda pero solamente cuando la nombre".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Observador1079/status/1808956510514598360&partner=&hide_thread=false Yanina Latorre le respondió a Furia por mandarla a 'lavarse los dientes': "¿Qué descargo voy a hacer sobre alguien que no existe? ¿Quién sos?"



#Yanina1079 con @yanilatorre

Seguilo en vivo https://t.co/xAyXHxulXs https://t.co/k0Zm3vx1Wh pic.twitter.com/C45yKn2OFI — El Observador 107.9 (@Observador1079) July 4, 2024