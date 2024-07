Revelaron cuánto le cobra Furia de Gran Hermano a sus fanáticos por una foto y un saludo

En tanto, más abajo figura el costo de ser saludado por Juliana: "Foto + video saludo de Furia, $5000". Por supuesto, esto generó revuelo y todo tipo de comentarios en redes sociales donde, en su mayoría, no cayó bien la medida adoptada por la exjugadora del reality.

cobro de furia a fans.jpg

Flavio Mendoza habló de la posibilidad de sumar a Furia a su espectáculo

El día que se conoció que Juliana era eliminada de Gran Hermano, Flavio Mendoza usó sus redes sociales para comunicar su deseo de contar con ella en uno de sus megas espectáculos.

Esta noticia tomó por sorpresa a todos, en especial a la propia Furia, que no entendía lo que estaba sucediendo. Si bien la ex participante reconoció que le encantaría trabajar con él, también confesó que debería prepararse físicamente para estar a la altura del show.

Por su parte, este miércoles Flavio Mendoza habló con Intrusos y reveló algunos detalles del espectáculo que está preparando para Córdoba, donde quiere contar con la presencia de Juliana.

Consultado por las polémicas actitudes de la joven a la hora de trabajar, Flavio aseguró que mantiene el interés en ella y la defendió como persona. "Yo creo que Furia no es lo que pinta en la tele. Lo hace porque al programa le sirve esa locura que ella representa", expresó.

flavio mendoza sobre furia.mp4

"En este ambiente los que están detrás de alguien siempre te llenan la cabeza. Creo que Furia es una persona inteligente y que sabe muy bien que si le llega la oportunidad de trabajar con alguien que tiene algo importante en el medio no lo va a desaprovechar", analizó.

Por otro lado, el productor teatral contó qué es lo que le llamó la atención de Juliana para querer convocarla en su proyecto y confesó qué cuál es la virtud que más le gusta de la ex Gran Hermano. "Si ella no entra en mi exigencia, no trabajaría conmigo. A mi me gusta que es una profesional y doble de riesgo", reconoció.

"Me llegó un mensaje de ella diciendo que le encantaría ir y capaz que mañana aparezca un ratito por el circo", reveló Flavio demostrando que solo restan detalles para poder contar con Juliana en su espectáculo.