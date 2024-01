Furia tuvo un ataque de llanto en Gran Hermano

“Me tengo que quedar con estos forros, hijo de pu... Creo que lloro de bronca igual, no de tristeza. ¿Querían tranquilidad? Bueno, ahí la tienen nos vamos a pegar un embole... y yo tengo que armar un grupo nuevo porque si no acá estamos al horno, es así, y con gente que no tengo ganas. Que tengo que volver a amigarme”.

“Son falsos, no son lo bueno que dicen ser y lo que muestran, son maquiavélicos. O sea, no es una persona sola, son dos de golpe ¿entendés? es un montonazo. No es por competitiva, pero estaba saliendo todo perfecto ¿entendés? Se volvieron locas de golpe y se fueron a la mierda”. “Ellas ahora, en este punto de mi vida, también representaban algo como más hermanístico”, sumó triste.

VIDEO Así fue el ataque de llanto de Furia en Gran Hermano

furia