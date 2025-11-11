Furor por Johnny Depp: así lo recibieron sus fanáticos y Vero Lozano en Telefe

Vero Lozano reveló cómo nació la amistad entre el Corcho Rodríguez y Johnny Depp

Tras anunciar que entrevistaría a una de las eminencias de Hollywood, Lozano explicó cómo se forjó la amistad entre su marido y el protagonista de Piratas del Caribe. “La amistad nació por la música, por César Gueikian, que es argentino y CEO de las guitarras Gibson, y también por Ross, un fotógrafo inglés que retrata a bandas de metálica”, relató.

El vínculo se fortaleció tras coincidir en los festivales de Roma y San Sebastián, donde compartieron charlas y proyectos. En ese contexto, Rodríguez asumió la distribución de Modí —la película dirigida por Depp sobre el artista Amedeo Modigliani— en América Latina, lo que consolidó aún más su relación.

Desde entonces, el lazo entre ambos creció, al punto de que el actor visitó varias veces Punta del Este, donde fue hospedado por el empresario.

Uno de los gestos que selló su amistad fue el tatuaje que decidieron hacerse juntos. “Para mí son novios”, bromeó Lozano al contar la anécdota en su programa. Cabe señalar que, a comienzos de año, Rodríguez había compartido en Instagram una foto junto al actor, donde ambos mostraban la frase grabada en su piel: “Yo tengo un arma”.

Publicacion del Corcho Rodriguez

En esa publicación, el productor explicó el sentido del diseño: “Yo tengo un arma, un arma creativa, emocional, provocadora, incómoda, solidaria que siempre estará del lado de los que más necesitan”. Luego añadió: “Con mi querido hermano JD nos hicimos el tatuaje, él escribió el mío y yo el de él, es un compromiso de vida usar esta y todas nuestras armas para el bien y la felicidad de los demás”.

Además de este símbolo compartido, Depp y el Corcho Rodríguez comparten una gran pasión por la música. El empresario es dueño de La Roca Power Studio, un reconocido espacio de grabación por el que han pasado numerosos artistas, y que hoy funciona como otro punto de conexión entre ambos.