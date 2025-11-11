Furor por Johnny Depp: así lo recibieron sus fanáticos y Vero Lozano en Telefe
El talentoso actor de Hollywood se encuentra en el país para promocionar "Modigliani, tres días en Montparnasse", film en el cual es director.
Johnny Depp se encuentra en la Argentina por estas horas y sus fans no podrían estar más felices: un gran número de ellos se ha congregado en las puertas de Telefe, con la esperanza de poder tomarse una foto con el actor y director estadounidense, que llegó al país para promocionar su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse" que estrenará este jueves 13 de noviembre en los cines argentinos.
Luego de que el canal de las pelotas mostrara la efusividad de los seguidores de la vasta trayectoria del estadounidense, Vero Lozano lo recibió con una gran sonrisa y una presentación que mezcló el español con el inglés en "Cortá por Lozano". Con traductora incluida, el multifacético actor se sentó en el diván de la conductora para responder todas sus preguntas.
Al margen de la entrevista con Vero Lozano, el artista dará una masterclass este miércoles, a partir de las 19, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata, junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que dialogarán sobre cine, actuación y dirección, con proyecciones audiovisuales de apoyo.
Tras la actividad en el Coliseo Podestá, se realizará una pre-avant-premiere exclusiva de la película Modigliani, dirigida por Depp, que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. El elenco está integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno McParland y Luisa Ranieri.
Vero Lozano reveló cómo nació la amistad entre el Corcho Rodríguez y Johnny Depp
Tras anunciar que entrevistaría a una de las eminencias de Hollywood, Lozano explicó cómo se forjó la amistad entre su marido y el protagonista de Piratas del Caribe. “La amistad nació por la música, por César Gueikian, que es argentino y CEO de las guitarras Gibson, y también por Ross, un fotógrafo inglés que retrata a bandas de metálica”, relató.
El vínculo se fortaleció tras coincidir en los festivales de Roma y San Sebastián, donde compartieron charlas y proyectos. En ese contexto, Rodríguez asumió la distribución de Modí —la película dirigida por Depp sobre el artista Amedeo Modigliani— en América Latina, lo que consolidó aún más su relación.
Desde entonces, el lazo entre ambos creció, al punto de que el actor visitó varias veces Punta del Este, donde fue hospedado por el empresario.
Uno de los gestos que selló su amistad fue el tatuaje que decidieron hacerse juntos. “Para mí son novios”, bromeó Lozano al contar la anécdota en su programa. Cabe señalar que, a comienzos de año, Rodríguez había compartido en Instagram una foto junto al actor, donde ambos mostraban la frase grabada en su piel: “Yo tengo un arma”.
En esa publicación, el productor explicó el sentido del diseño: “Yo tengo un arma, un arma creativa, emocional, provocadora, incómoda, solidaria que siempre estará del lado de los que más necesitan”. Luego añadió: “Con mi querido hermano JD nos hicimos el tatuaje, él escribió el mío y yo el de él, es un compromiso de vida usar esta y todas nuestras armas para el bien y la felicidad de los demás”.
Además de este símbolo compartido, Depp y el Corcho Rodríguez comparten una gran pasión por la música. El empresario es dueño de La Roca Power Studio, un reconocido espacio de grabación por el que han pasado numerosos artistas, y que hoy funciona como otro punto de conexión entre ambos.
Te puede interesar
Dejá tu comentario