Furor en Netflix: de qué trata la comedia romántica de los 2000 que volvió a ser tendencia
Protagonizada por Diane Keaton y Jack Nicholson, esta película del 2003 aborda el amor en la madurez con mucho humor. Conocé su atrapante historia.
El catálogo de Netflix vuelve a poner en primer plano una de las comedias románticas más queridas de los años 2000. Estrenada en 2003, la película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también recibió múltiples nominaciones internacionales, consolidándose como una de las interpretaciones más celebradas de la actriz. Su mezcla de humor inteligente, romance adulto y diálogos afilados la mantienen vigente hasta hoy.
De qué trata Alguien tiene que ceder
Alguien tiene que ceder (titulada en inglés Something's Gotta Give) cuenta la historia de Harry Sanborn, un exitoso ejecutivo musical que solo sale con mujeres mucho más jóvenes.
Todo cambia cuando sufre un ataque cardíaco en la casa de playa de la madre de su novia, Erica Barry, una reconocida dramaturga divorciada. Obligado a permanecer allí para recuperarse, Harry comienza a descubrir una conexión inesperada con Erica.
Entre conversaciones cargadas de ironía, diferencias generacionales y sentimientos que surgen cuando menos se esperan, la película aborda el amor en la madurez con sensibilidad y humor. La dirección y el guion estuvieron a cargo de Nancy Meyers, especialista en comedias románticas sofisticadas.
La banda sonora fue compuesta por Hans Zimmer, aportando una atmósfera elegante y emotiva a la historia. Actualmente, la película se puede ver en Netflix en Argentina, mientras que en otros países está disponible en distintas plataformas bajo su título original Something’s Gotta Give. Una comedia romántica clásica que, dos décadas después, sigue siendo un éxito.
Reparto de Alguien tiene que ceder
El elenco reúne a figuras de primer nivel:
-
Diane Keaton como Erica Barry.
Jack Nicholson como Harry Sanborn.
Keanu Reeves.
Frances McDormand.
Amanda Peet.
Por su actuación, Diane Keaton fue nominada al Premio Óscar a Mejor Actriz y ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz en una Película Musical o Comedia. Jack Nicholson también recibió nominaciones por su papel.
Tráiler de Alguien tiene que ceder
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario