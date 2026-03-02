Furor en Netflix: de qué trata la comedia romántica de los 2000 que volvió a ser tendencia

El catálogo de Netflix vuelve a poner en primer plano una de las comedias románticas más queridas de los años 2000. Estrenada en 2003, la película no solo fue un éxito en taquilla, sino que también recibió múltiples nominaciones internacionales, consolidándose como una de las interpretaciones más celebradas de la actriz. Su mezcla de humor inteligente, romance adulto y diálogos afilados la mantienen vigente hasta hoy.