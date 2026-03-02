Furor por El peso del talento: la genial comedia con Nicolas Cage y Pedro Pascal que ya arrasa en el streaming

Además del humor desopilante, la historia ofrece una reflexión sincera sobre el ego, la fama y la reinvención personal. La dinámica entre Cage y Pascal es el corazón de la historia y uno de los mayores atractivos del film.

Reparto de El peso del talento

El elenco potencia aún más la propuesta:

Nicolas Cage como Nick Cage.

Pedro Pascal como Javi Gutiérrez.

Sharon Horgan .

Tiffany Haddish .

Ike Barinholtz.

Un dato curioso es que Cage rechazó inicialmente el proyecto porque no quería parodiarse a sí mismo. Fue el director Tom Gormican quien lo convenció explicándole que la película era un homenaje a su carrera.

Tráiler de El peso del talento