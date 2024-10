Furor por Shakira en Buenos Aires: la primera preventa se agotó en 40 minutos

"Las mujeres ya no lloran World Tour" visitará países como Argentina, Chile, Brasil, México y Perú, que no fue parte de su gira anterior. Con esta serie de conciertos, debutará en nuevos escenarios y regresará a ciudades que no visitaba desde hace mucho tiempo, como su Barranquilla natal, donde se presentará tras 19 años de ausencia. Este martes, Shakira rompió un récord al agotar la Preventa Fans para su concierto en Argentina en solo 40 minutos.