Furor total: Ricardo Arjona agregó dos fechas y serán 10 los shows en la Argentina

arjona

Historia de éxito en Argentina

En su visita anterior, en 2022, Arjona ofreció ocho shows sold-out en el Movistar Arena, y en diciembre de 2023 cerró su tour Blanco y Negro con dos funciones en el estadio Vélez Sarsfield, también con entradas agotadas. En total, más de 2 millones de personas pudieron verlo en vivo alrededor del mundo.

El artista también ostenta el récord de mayor cantidad de shows en el Luna Park, con 34 funciones completas en 2006. Su regreso a Buenos Aires en mayo de 2026 ofrecerá un recorrido por sus grandes clásicos y la energía de sus nuevas canciones.

El fenómeno comenzó el lunes 1° de septiembre, cuando se anunció la llegada de Arjona al país en el marco de la gira Lo que el Seco no dijo. Ese día, las entradas para las primeras dos funciones se agotaron en 70 minutos, lo que llevó a sumar nuevas fechas que se agotaron al día siguiente, y a añadir dos funciones más.

Este éxito no sorprende: Arjona cuenta con una base de fans sólida en Argentina y atraviesa un momento histórico en su carrera. Además, el cantante confirmó que está trabajando en un nuevo disco titulado también Lo que el Seco no dijo, que según sus propias palabras será uno de los mejores trabajos de su trayectoria y que será presentado el próximo año en Buenos Aires.