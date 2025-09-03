Furor total: Ricardo Arjona agregó dos fechas y serán 10 los shows en la Argentina
El cantautor guatemalteco anunció más fechas en el país tras el rotundo éxito de sus primeras seis funciones al resultar agotadas.
Ricardo Arjona volvió a causar furor en Argentina: en menos de seis horas, agotó las entradas de seis funciones en el Movistar Arena, y al día siguiente vendió dos shows más, alcanzando un total de unas 120 mil entradas. Su actual gira, considerada la más ambiciosa de su carrera, promete sorprender al público con una puesta en escena inédita.
Los conciertos programados para los días 1, 2, 3, 7, 11, 12, 17 y 18 de mayo ya están sold-out, y recientemente se sumaron dos nuevas fechas: 23 y 24 de mayo. Con estas adiciones, se espera la asistencia de unas 150 mil personas, más que la capacidad de dos canchas de River.
Esta serie de conciertos forma parte del tour Lo que el Seco no dijo, que ya batió récords internacionales: en Nueva York agotó entradas para dos presentaciones consecutivas en el Madison Square Garden en tiempo récord, sumó cuatro funciones sold-out en el Kaseya Center de Miami y 23 conciertos con localidades agotadas en el Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias de Guatemala.
Entradas y venta oficial
Los tickets para las nuevas fechas estarán disponibles a partir de este jueves 4 de septiembre, a las 16 horas, exclusivamente en www.movistararena.com.ar. Se recomienda evitar otros sitios para prevenir estafas.
Historia de éxito en Argentina
En su visita anterior, en 2022, Arjona ofreció ocho shows sold-out en el Movistar Arena, y en diciembre de 2023 cerró su tour Blanco y Negro con dos funciones en el estadio Vélez Sarsfield, también con entradas agotadas. En total, más de 2 millones de personas pudieron verlo en vivo alrededor del mundo.
El artista también ostenta el récord de mayor cantidad de shows en el Luna Park, con 34 funciones completas en 2006. Su regreso a Buenos Aires en mayo de 2026 ofrecerá un recorrido por sus grandes clásicos y la energía de sus nuevas canciones.
El fenómeno comenzó el lunes 1° de septiembre, cuando se anunció la llegada de Arjona al país en el marco de la gira Lo que el Seco no dijo. Ese día, las entradas para las primeras dos funciones se agotaron en 70 minutos, lo que llevó a sumar nuevas fechas que se agotaron al día siguiente, y a añadir dos funciones más.
Este éxito no sorprende: Arjona cuenta con una base de fans sólida en Argentina y atraviesa un momento histórico en su carrera. Además, el cantante confirmó que está trabajando en un nuevo disco titulado también Lo que el Seco no dijo, que según sus propias palabras será uno de los mejores trabajos de su trayectoria y que será presentado el próximo año en Buenos Aires.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario