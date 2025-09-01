Ricardo Arjona vuelve a la Argentina: cuándo y cómo sacar las entradas

Cómo sacar las entradas para los shows de Arjona

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de www.movistararena.com.ar. La preventa para clientes de Santander Select Amex comienza el martes 2 de septiembre a las 10 de la mañana, por 48 horas o hasta agotar stock. La venta general, con todos los medios de pago, comenzará una vez finalizada la preventa, con la opción de 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Amex.

Nacido en una familia de maestros en una aldea llamada El Ixcanal, Ricardo Arjona, apodado "El Seco", tuvo una infancia difícil, marcada por el nomadismo y los problemas económicos. Sin embargo, su padre le enseñó a tocar la guitarra a los 8 años, y la música se convirtió en su refugio y su pasión.

ricardo arjona 1.jpg

Sus primeras canciones eran una clara denuncia de los problemas sociales de su país. Su madre, preocupada por su activismo, llegó a quemar su literatura y a regalar su guitarra. "Te van a matar, patojo", le dijo ella en una ocasión. A pesar de los obstáculos, Arjona no abandonó la música. Se mudó a México a los 24 años y, tras años de rechazos, produjo con dinero prestado su primer disco internacional, Animal Nocturno. Antes de eso, incluso llegó a cantar a la gorra en la calle Florida de Buenos Aires.

Hoy, la historia de Ricardo Arjona se resume en cifras impresionantes: más de 80 millones de discos vendidos, más de 41 millones de seguidores en redes sociales y giras que han llevado a millones de personas a sus conciertos en los lugares más emblemáticos del mundo. Además, a través de su fundación Adentro, construyó una de las escuelas multidisciplinarias más importantes de América Latina en su pueblo natal.