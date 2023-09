Gabriela Trenchi, otra víctima de Lotocki: "No entiendo por qué los jueces no toman el pedido de autopsia"

En conversación con la prensa, la empresaria dejo entrever sus sospechas con respecto a que los jueces no tomen cartas en el asunto para iniciar las pericias correspondientes: “No entiendo por qué los jueces no toman el pedido de autopsia a Silvina. ¿Qué nos tengamos que empezar a cortar nosotros para llevarle a los jueces pedazos de carne? No sé qué quieren. Es algo indignante”, sentenció.