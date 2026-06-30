Gala histórica en Escobar: reabrió el Teatro Seminari tras una profunda puesta en valor

Los trabajos principales contemplaron:

El reemplazo integral de las butacas de la sala principal.

La restauración artesanal del piso original de pinotea .

La colocación de nuevas alfombras de alta resistencia y mejoras estructurales en las zonas de circulación.

Pintura general en fachada e interiores junto con la renovación total del sistema lumínico con tecnología de vanguardia.

Una cartelera de primer nivel y cine a precios populares

Tras la inauguración, el polo cultural ya delineó lo que será su grilla para las próximas semanas de este invierno de 2026. El escenario mayor recibirá a figuras de renombre como Diego Capusotto con su espectáculo Tirria, la obra Mi amiga y yo, y al psicólogo Gabriel Rolón con su aclamado Palabra Plena. A ellos se sumarán próximamente las presentaciones de Teresa Parodi, Pablo Echarri, Luis Pescetti, Felipe Pigna y Gabriel Cartañá.

Por el lado del séptimo arte, el Cine Italia festejará el mes de reapertura con promociones especiales y una cartelera comercial que incluye tanques de la pantalla grande como Scary Movie 6, Amos del Universo y Toy Story 5. En paralelo, la Sala B del complejo ofrecerá un ciclo de funciones totalmente gratuitas dedicado a los amantes de los grandes musicales internacionales, proyectando títulos de culto como Mamma Mia!, Wicked, Los Productores, Los Miserables y El Fantasma de la Ópera.

Con esta nueva fisonomía, el coliseo escobarense —que en 2024 fue declarado oficialmente Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires— vuelve a consolidarse como el faro artístico indiscutido del norte del conurbano.