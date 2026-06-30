Gala histórica en Escobar: reabrió el Teatro Seminari tras una profunda puesta en valor
El emblemático espacio cultural, más antiguo que el propio Teatro Colón, volvió a brillar con una noche repleta de celebridades, música en vivo y homenajes. Las obras incluyeron la restauración de su piso histórico de pinotea y la renovación total de las butacas.
El partido de Escobar vivió una de sus noches más emotivas y trascendentales para la cultura regional. Con una gala que combinó el reconocimiento a la historia local con un desfile de grandes figuras del espectáculo, el Teatro Seminari-Cine Italia reabrió oficialmente sus puertas luego de atravesar un ambicioso proceso de remodelación integral impulsado por el municipio.
La ceremonia de reapertura se transformó en un festival de disciplinas artísticas. El evento contó con un concierto de apertura a cargo de la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, una presentación especial de Inés Estévez y la imponente voz de Luisa Kuliok, quien leyó un texto alusivo a la recuperación del patrimonio.
Además, se le rindió un emotivo homenaje a la bailarina Eleonora Cassano por su trayectoria y su histórico vínculo con la comunidad escobarense, sumado a fragmentos del musical Drácula, la resurrección de Pepe Cibrián y un cierre sinfónico de la Orquesta de Cámara de Escobar.
Con la conducción de la pareja compuesta por Christian Sancho y Celeste Muriega, la alfombra roja albergó a invitados de la talla de Anita Martínez, Diego Topa, Julián Labruna, Fernanda Vives, Sebastián Cobelli, Nicolás Pauls y Matías Camisani.
Las obras: modernización con respeto histórico
El plan de infraestructura demandó una fuerte inversión orientada a mejorar la experiencia del espectador sin alterar la mística del histórico edificio fundado en 1889 (lo que lo vuelve, técnicamente, más antiguo que el mismísimo Teatro Colón de Buenos Aires).
Los trabajos principales contemplaron:
-
El reemplazo integral de las butacas de la sala principal.
La restauración artesanal del piso original de pinotea.
La colocación de nuevas alfombras de alta resistencia y mejoras estructurales en las zonas de circulación.
Pintura general en fachada e interiores junto con la renovación total del sistema lumínico con tecnología de vanguardia.
Una cartelera de primer nivel y cine a precios populares
Tras la inauguración, el polo cultural ya delineó lo que será su grilla para las próximas semanas de este invierno de 2026. El escenario mayor recibirá a figuras de renombre como Diego Capusotto con su espectáculo Tirria, la obra Mi amiga y yo, y al psicólogo Gabriel Rolón con su aclamado Palabra Plena. A ellos se sumarán próximamente las presentaciones de Teresa Parodi, Pablo Echarri, Luis Pescetti, Felipe Pigna y Gabriel Cartañá.
Por el lado del séptimo arte, el Cine Italia festejará el mes de reapertura con promociones especiales y una cartelera comercial que incluye tanques de la pantalla grande como Scary Movie 6, Amos del Universo y Toy Story 5. En paralelo, la Sala B del complejo ofrecerá un ciclo de funciones totalmente gratuitas dedicado a los amantes de los grandes musicales internacionales, proyectando títulos de culto como Mamma Mia!, Wicked, Los Productores, Los Miserables y El Fantasma de la Ópera.
Con esta nueva fisonomía, el coliseo escobarense —que en 2024 fue declarado oficialmente Patrimonio Histórico y Cultural de la Provincia de Buenos Aires— vuelve a consolidarse como el faro artístico indiscutido del norte del conurbano.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario