Tensión en Gran Hermano: el cacerolazo de los participantes que incomodó a Andrea del Boca
En la previa del duelo frente a Argelia, los jugadores de Gran Hermano improvisaron una celebración a puro ruido y la actriz se mostró fastidiosa.
La expectativa por el Mundial 2026 también se trasladó a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En la previa del debut de la Selección Argentina frente a Argelia, varios participantes del reality de Telefe organizaron una particular celebración que no pasó inadvertida y que generó reacciones de todo tipo dentro de la convivencia.
Un festejo mundialista dentro de Gran Hermano
La iniciativa estuvo encabezada por Solange Abraham, quien tomó distintos utensilios de cocina y comenzó a hacer ruido por distintos sectores de la casa para expresar su apoyo al equipo liderado por Lionel Messi. La escena se produjo poco antes de que los hermanitos recibieran un permiso especial para interrumpir momentáneamente el aislamiento y seguir el encuentro de la Albiceleste, tal como había sucedido durante el Mundial de Qatar 2022.
La propuesta no tardó en contagiar a otros participantes. Steffany Gabriela Pereira se sumó al improvisado cacerolazo y acompañó la celebración con bailes y gestos de aliento. La influencer, conocida como “Campanita” dentro de la casa y con una importante presencia en Paraguay y Brasil, se convirtió en una de las figuras más destacadas de una secuencia que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
Al festejo también se incorporaron Emanuel Di Gioia y Cinzia Francischiello, quienes participaron de los cánticos dedicados al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Sin embargo, la ruidosa previa no fue bien recibida por todos. Andrea del Boca, Tamara Paganini y Jennifer “Pincoya” Galvarini manifestaron su molestia por el estruendo, se taparon los oídos y dejaron en evidencia ante las cámaras su incomodidad por la interrupción del descanso.
Más allá de las diferencias que generó la celebración, la emoción por el estreno de Argentina en la Copa del Mundo terminó siendo protagonista. Gracias a una excepción en las reglas del programa, los participantes pudieron dejar de lado por unas horas el aislamiento característico del juego para seguir las alternativas del primer partido de la Scaloneta en el Mundial 2026.
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