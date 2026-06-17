Tensión en Gran Hermano: el cacerolazo de los participantes que incomodó a Andrea del Boca

Un festejo mundialista dentro de Gran Hermano

La iniciativa estuvo encabezada por Solange Abraham, quien tomó distintos utensilios de cocina y comenzó a hacer ruido por distintos sectores de la casa para expresar su apoyo al equipo liderado por Lionel Messi. La escena se produjo poco antes de que los hermanitos recibieran un permiso especial para interrumpir momentáneamente el aislamiento y seguir el encuentro de la Albiceleste, tal como había sucedido durante el Mundial de Qatar 2022.