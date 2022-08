"House of the Dragon": a qué hora se estrena, cómo verla y todos los detalles

Tal como ocurrió con "Game of Thrones", "House of Dragon" se emitirá los domingos a través de HBO. Para los que prefieran sintonizar a través de sus dispositivos o en 'streaming', los episodios también estarán disponibles en HBO Max.

Cuándo transcurre

House of the Dragon se desarrolla casi dos siglos antes de la fantasía épica de la trama de A Song of Ice and Fire (la colección de novelas que inspiró la serie original), y el universo en el que está ambientada es completamente reconocible para sus seguidores.

A qué hora se estrena "House of the Dragon"

A continuación, todos los horarios de estreno:

En Nicaragua, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Guatemala: a las 19, hora local.

En México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: a las 20, hora local.

En Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: a las 2, hora local.

En la Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay: a las 22, hora local

En España: a las 3 AM del lunes 22 de agosto.

Cómo ver "House of the Dragon"

"House of Dragon" se emitirá los domingos a través de la señal de cable HBO, que se obtiene abonando una suscripción extra.

Además, la serie se podrá ver por dispositivos en streaming, ya que los episodios también estarán disponibles en la plataforma HBO Max.