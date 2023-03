La confesión de Gastón Pauls sobre su adicción a las drogas

“Me llevó a hacer esto la necesidad de lo que muchos adictos padecimos que es la muerte en vida, la soledad, el silencio, que no lo viva nadie más. No conozco gente que se salvó y que quiera que otro entre. Todos los que estuvimos ahí y salimos, queremos que no entre nadie más. Es un servicio también, un mensaje de esperanza”, agregó.

Actualmente, el actor ayuda a adictos: “Voy como un adicto que tiene la particularidad que trabaja en los medios. Entrevisto a un famoso y a un no famoso, trato de que haya uno y uno. Esto le puedo tocar a cualquiera. Es una enfermedad de negación. Como no lo reconocés con vos mismo, lo hacés a escondidas para que el resto no te vea, decís 80 mil veces basta. Es siempre ‘mañana arranco’ o ‘una más y ya estoy’, hasta que me harté de estar harto de mí mismo. Yo le pedí ayuda a Dios y no hubiera podido salir si no me ayudaba Dios. No estoy hablando de religión, necesité entender y poner mi vida en un poder superior. Perdí 5 amigos. Después de perder 5 amigos, no querés que se muera nadie más”.