Gastón Portal explicó por qué aparecieron recuerdos de Raúl Portal en la basura: "Cuando murió..."
El productor rompió el silencio y contó qué pasó con los objetos del histórico conductor que fueron encontrados tirados y generaron polémica.
En las últimas horas se generó una fuerte repercusión en redes sociales luego de que aparecieran recuerdos, fotos y objetos personales del conductor Raúl Portal tirados en la basura, una imagen que sorprendió a muchos fanáticos del histórico periodista y referente de la televisión argentina. Tras la viralización de las imágenes, su hijo, el productor Gastón Portal, salió a aclarar la situación y explicó qué ocurrió con las pertenencias de su padre.
En diálogo con El Observador, el creador del recordado ciclo PNP detalló que la situación tiene que ver con un conflicto familiar y con las dificultades que tuvo para acceder a la casa donde se encontraban muchos de los objetos. “Tengo bolsas y bolsas de lo que te puedas imaginar, pero el resto lo tiraron”, explicó Gastón Portal, al referirse al material que logró rescatar del lugar.
Según contó, tras la muerte del conductor la situación alrededor de la propiedad se volvió complicada y eso limitó las posibilidades de recuperar muchas de las pertenencias que habían quedado allí. “Cuando falleció mi padre, aparecieron de la nada unos primos míos que reclamaron la casa como sucesión. Y solo pude entrar a mudar cosas dos o tres veces”, relató el productor.
De acuerdo con su explicación, durante esas pocas oportunidades en las que pudo ingresar al lugar logró rescatar parte del archivo y de los recuerdos del conductor, aunque no todos los objetos pudieron conservarse. La aparición de fotos, papeles y distintos recuerdos vinculados a la carrera del periodista generó impacto entre quienes recuerdan la trayectoria de Raúl Portal, una de las figuras más influyentes de la televisión argentina, especialmente por su estilo irreverente y programas que marcaron época.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario