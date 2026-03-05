Gastón Portal explicó por qué aparecieron recuerdos de Raúl Portal en la basura: "Cuando murió..."

En diálogo con El Observador, el creador del recordado ciclo PNP detalló que la situación tiene que ver con un conflicto familiar y con las dificultades que tuvo para acceder a la casa donde se encontraban muchos de los objetos. “Tengo bolsas y bolsas de lo que te puedas imaginar, pero el resto lo tiraron”, explicó Gastón Portal, al referirse al material que logró rescatar del lugar.