La drástica decisión de Britney Spears tras ser detenida por estar borracha al volante

En este caso, la intérprete deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se evaluarán los detalles del episodio y las posibles consecuencias legales derivadas de la infracción.

Cabe destacar que el arresto se produce -además- en un momento particular dentro de su carrera profesional. Hace pocas semanas se conoció que la artista vendió su catálogo musical y otros derechos vinculados a su obra por una suma millonaria que, según estimaciones de la industria, podría rondar los 200 millones de dólares.