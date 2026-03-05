La drástica decisión de Britney Spears tras ser detenida por estar borracha al volante
Tras su arresto en el condado de Ventura y su posterior liberación, la estrella pop fue tajante y sorprendió a todos sus seguidores. Mira.
Tras ser arrestada el miércoles en el condado de Ventura (California) por conducir bajo los efectos del alcohol, Britney Spears parece haber tomado una drástica decisión que afecta a sus seguidores: dio de baja su cuenta de Instagram.
Actualmente, al intentar acceder al perfil de la eterna "Princesa del Pop" -quien hoy tiene 44 años-, la plataforma arroja el siguiente error:
Cabe señalar que la artista recuperó su libertad este jueves por la mañana, momento en el cual su red social ya no se encontraba activa.
Qué sucedió con Britney Spears este miércoles
De acuerdo con la información difundida por el portal TMZ, la artista de 44 años fue detenida por la Patrulla de Carreteras de California alrededor de las 21:30 de la noche, hora local. Luego de ser trasladada a una dependencia policial, su ingreso formal al registro de detenidos se realizó durante la madrugada del jueves, aproximadamente a las 3 de la mañana.
Según el informe de arresto, Spears fue liberada poco después mediante un procedimiento conocido como “citación y liberación”, que implica que la persona queda en libertad sin necesidad de pagar una fianza inmediata, pero debe presentarse posteriormente ante la Justicia para responder por el hecho.
En este caso, la intérprete deberá comparecer ante el tribunal el próximo 4 de mayo, fecha en la que se evaluarán los detalles del episodio y las posibles consecuencias legales derivadas de la infracción.
Cabe destacar que el arresto se produce -además- en un momento particular dentro de su carrera profesional. Hace pocas semanas se conoció que la artista vendió su catálogo musical y otros derechos vinculados a su obra por una suma millonaria que, según estimaciones de la industria, podría rondar los 200 millones de dólares.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario