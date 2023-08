Gastón Trezeguet cruzó a Ángel de Brito en defensa de Javier Milei: qué dijo

Gaston Trezeguet.jpg

Ángel propuso a los ciudadanos votar a candidatos que no han sido votados antes, para obtener un verdadero cambio. Pero no nombró a ninguno en particular. Sin embargo, algunos seguidores de Javier Milei se lo tomaron personal y asumieron que podría estar hablando del diputado y precandidato a presidente por La Libertad Avanza.

"Si realmente están en desacuerdo en cómo vivimos, voten candidatos y partidos que no gobernaron nunca. De lo contrario, alimentamos una rueda que no termina jamás. El #QueSeVayanTodos es en las urnas, con la democracia como escudo para eliminar chorros, asesinos e ineficientes", opinó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

Angel 1.jpg

Cuando un seguidor le lanzó: "Jajajaja ¿A MILEI le haces campaña?", el periodista respondió: "No lo voto, y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la política". Este último mensaje fue el que generó la réplica de Trezeguet.

Al leerlo, el candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el espacio liderado por Milei, Ramiro Marra, salió a apoyar a Gastón: "El mejor jugador de la historia de Gran Hermano nos acompaña con su voto", fue el mensaje de Marra que Trezeguet retuiteó para que pudiera verse en su cuenta.

Ramiro Marra.jpg