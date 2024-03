El descargo de Gastón Trezeguet tras viralizarse la polémica sobre Damián de Gran Hermano

Ante esto, Gastón Trezeguet se pronunció al respecto en su programa de streaming 'Se Picó': "Yo no estoy de acuerdo con ninguna de estas formas de ensuciar a un participante con videos falsos, tergirversados, porque le han cagado la vida a muchos jugadores, ha pasado con Martín, con un montón de gente y me gustaría que se juegue pero se juegue limpiamente, que vayan con la verdad porque he visto carpetazos de Twitter y están ensuciando con todo y no se sabe a ciencia cierta".