Gastón Trezeguet se cansó de Furia Scaglione y lanzó un sorpresivo descargo: "Se autodestruye"

Tras el abandono de la ex jugadora en pleno vivo, el también ex Gran Hermano aclaró su postura en una nueva emisión de "Se picó", el ciclo que conduce por República Z: "Ella sintió que le estaba preguntando algo que no debería haberle preguntado y en lugar de decirme 'no te metas ahí, no quiero', atacó. No es conmigo con quien se la tiene que agarrar. Si flasheás lo que quieras, no es conmigo", señaló para iniciar el tema.