Genetics vuelve a Buenos Aires con “The Lamb Lies Down on Broadway”

Luego de una gira por Chile y Brasil, Genetics presenta por última vez en Buenos Aires este concierto, respetando la puesta original de luces y proyecciones, lo cual convierte a la experiencia en un verdadero y único viaje en el tiempo.

Genetics es considerada una de las bandas más importantes del mundo interpretando la música de Genesis. Sus shows se caracterizan por el respeto a las grabaciones originales y a su puesta en escena, recreando los conciertos de la época, lo que les valió el reconocimiento del público y la prensa internacional.

Embed - Genetics on Instagram: "Luego del SOLD OUT de Septiembre, The Lamb lies Down on Broadway vuelve al Coliseo por última vez! Los esperamos para revivir este show único de #Genesis, con la misma puesta en escena que se viera en su gira de 1974 y 1975. #genesisband #genesistributeband #tributeband #progressiverock #progrock #thelambliesdownonbroadway #stevehackett #philcollins #nickcollins #teatrocoliseo #conciertosenargentina #mellotron"