Georgina Barbarossa apuntó contra Vero Lozano tras acusarla de quitarle a una integrante de su equipo
La decisión de sumar a Marixa Balli a otro programa del canal desató el malestar de Georgina Barbarossa y expuso tensiones internas en Telefe.
El canal de las pelotas quedó envuelto en versiones cruzadas luego de definirse el nuevo rumbo profesional de Marixa Balli. La decisión generó ruido puertas adentro y expuso diferencias entre figuras del mismo canal, con Georgina Barbarossa como una de las voces más afectadas por el cambio de planes.
En una charla con Yanina Latorre para Sálvese quien Pueda, Barbarossa reconoció su enojo al enterarse de que la bailarina no sería parte de su programa, pese a que esa había sido la idea original. Según relató, la producción tenía previsto sumar a Balli a su ciclo, pero una resolución de la gerencia terminó redireccionándola hacia otro envío, situación que la llevó a expresar que se la habían “robado”.
Más allá del fastidio por perder a una figura que considera clave, la conductora aclaró que el vínculo con Verónica Lozano no se vio afectado y que ambas mantienen una relación cercana, a la que definió como de “hermanitas”.
Sin embargo, Barbarossa admitió que no tiene injerencia absoluta en la conformación de su panel. De acuerdo con su testimonio, desde el canal le argumentaron que su programa ya cuenta con muchos integrantes y que no había margen para sumar a alguien más, motivo por el cual recibió un rotundo freno a su pedido.
Del otro lado, Verónica Lozano confirmó que la incorporación de “La Cachaca” se dará a partir de febrero. Al referirse a su llegada, destacó su trayectoria, su perfil filoso y su capacidad para opinar sin filtros sobre cualquier tema. La novedad, además, abrió interrogantes sobre el futuro de Vicky Xipolitakis, cuya continuidad en el ciclo se encuentra bajo evaluación del productor Fede Levrino.
Frente a la posibilidad de un panel demasiado numeroso, Lozano deslizó que se analiza la implementación de una dinámica rotativa entre los integrantes, con el objetivo de reorganizar el espacio sin que nadie quede definitivamente fuera del programa.
