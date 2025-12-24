Georgina Barbarossa apuntó contra Vero Lozano tras acusarla de quitarle a una integrante de su equipo

marixa bali

En una charla con Yanina Latorre para Sálvese quien Pueda, Barbarossa reconoció su enojo al enterarse de que la bailarina no sería parte de su programa, pese a que esa había sido la idea original. Según relató, la producción tenía previsto sumar a Balli a su ciclo, pero una resolución de la gerencia terminó redireccionándola hacia otro envío, situación que la llevó a expresar que se la habían “robado”.