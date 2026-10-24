Georgina Barbarossa despidió a Marcelo Trepat con un desgarrador mensaje: "Tengo el corazón destrozado"

La historia de amistad entre Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat

La relación entre Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat trascendió el trabajo y se convirtió en una amistad que se mantuvo a lo largo de los años. Uno de los puntos de encuentro entre ambos fue Villa Giardino, localidad cordobesa con la que el actor desarrolló un vínculo especial.

Los primeros viajes de Trepat a la zona se remontan a 1995, cuando formaba parte del equipo de “Movete”, el programa conducido por Barbarossa. En aquel entonces, viajaban para participar de eventos solidarios y realizar actividades a beneficio.

Dos años después, en 1997, la conductora tuvo un papel importante en la decisión del actor de acercarse aún más a ese lugar. Cuando surgió la posibilidad de comprar un terreno en la localidad, fue ella quien lo alentó a adquirirlo.

Finalmente, en 2008, luego de terminar la temporada de la obra Cabaret, Trepat decidió dejar Buenos Aires y establecerse definitivamente en las sierras cordobesas.

Por qué Marcelo Trepat eligió alejarse de Buenos Aires

Con raíces vinculadas al interior del país y recuerdos familiares relacionados con el campo y la tierra, el actor encontró en Villa Giardino un estilo de vida diferente al que había tenido durante buena parte de su carrera artística.

Aunque trabajó en importantes producciones teatrales y televisivas, con el tiempo comenzó a darle mayor importancia a la tranquilidad, la naturaleza y la posibilidad de disfrutar de su entorno lejos de las exigencias del circuito comercial.

Al explicar su manera de entender la profesión y la vida, Trepat había resumido su postura con una frase contundente: “Mi trabajo fue mi trabajo, no mi vida”.

De esa forma, el actor dejó en claro que, más allá de las satisfacciones que le brindó la actuación, su bienestar personal y la vida cotidiana en Córdoba ocupaban un lugar fundamental. Allí construyó una nueva etapa, rodeado de naturaleza y de los afectos que marcaron su historia.