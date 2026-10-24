Georgina Barbarossa despidió a Marcelo Trepat con un desgarrador mensaje: "Tengo el corazón destrozado"
La conductora expresó su dolor por el fallecimiento de Marcelo Trepat, a quien consideraba un hermano de la vida, y reveló que murió mientras dormía en la intimidad de su hogar.
El fallecimiento de Marcelo Trepat generó una profunda tristeza en Georgina Barbarossa, quien recurrió a sus redes sociales para despedir a su amigo y compartir parte de la historia que los unió durante tantos años. Con palabras cargadas de emoción, la conductora expresó el dolor que atraviesa y recordó los momentos que compartieron tanto en el ámbito personal como en el laboral.
“Marce de mi alma, hermano de la vida, no puedo creer estar escribiendo esto, tengo el corazón destrozado”, escribió Barbarossa al comienzo de su publicación, en la que dejó en evidencia la estrecha relación que mantenía con el actor.
En su despedida, también evocó el vínculo que Trepat había construido con su familia, especialmente con sus hijos. Entre los recuerdos que mencionó se encuentran las risas, los abrazos y una frase que ambos compartían como parte de un código propio: “WHY? BECAUSE”.
La conductora también hizo referencia a las circunstancias en las que murió su amigo y destacó la tranquilidad con la que, según sus palabras, se produjo su partida. “Te fuiste como querías, durmiendo, en tu casa, espero que sin darte cuenta”, expresó.
Además, Barbarossa encontró en la naturaleza de Villa Giardino una forma de mantener presente la memoria del artista. En ese sentido, aseguró que lo recordará en “cada plantita y en cada flor”, en alusión al lugar que Trepat eligió para vivir sus últimos años.
La historia de amistad entre Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat
La relación entre Georgina Barbarossa y Marcelo Trepat trascendió el trabajo y se convirtió en una amistad que se mantuvo a lo largo de los años. Uno de los puntos de encuentro entre ambos fue Villa Giardino, localidad cordobesa con la que el actor desarrolló un vínculo especial.
Los primeros viajes de Trepat a la zona se remontan a 1995, cuando formaba parte del equipo de “Movete”, el programa conducido por Barbarossa. En aquel entonces, viajaban para participar de eventos solidarios y realizar actividades a beneficio.
Dos años después, en 1997, la conductora tuvo un papel importante en la decisión del actor de acercarse aún más a ese lugar. Cuando surgió la posibilidad de comprar un terreno en la localidad, fue ella quien lo alentó a adquirirlo.
Finalmente, en 2008, luego de terminar la temporada de la obra Cabaret, Trepat decidió dejar Buenos Aires y establecerse definitivamente en las sierras cordobesas.
Por qué Marcelo Trepat eligió alejarse de Buenos Aires
Con raíces vinculadas al interior del país y recuerdos familiares relacionados con el campo y la tierra, el actor encontró en Villa Giardino un estilo de vida diferente al que había tenido durante buena parte de su carrera artística.
Aunque trabajó en importantes producciones teatrales y televisivas, con el tiempo comenzó a darle mayor importancia a la tranquilidad, la naturaleza y la posibilidad de disfrutar de su entorno lejos de las exigencias del circuito comercial.
Al explicar su manera de entender la profesión y la vida, Trepat había resumido su postura con una frase contundente: “Mi trabajo fue mi trabajo, no mi vida”.
De esa forma, el actor dejó en claro que, más allá de las satisfacciones que le brindó la actuación, su bienestar personal y la vida cotidiana en Córdoba ocupaban un lugar fundamental. Allí construyó una nueva etapa, rodeado de naturaleza y de los afectos que marcaron su historia.
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