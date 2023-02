Georgina Barbarrosa frenó a Alfa de Gran Hermano: "No te hagas el seductor"

Lo cierto es que, en la tarde de este miércoles, se llevó a cabo el reencuentro entre ambos, con muchas bromas de por medio, ya que la producción y los panelistas de "Cortá por Lozano" - ciclo donde Georgina está reemplazando a Verónica Lozano debido a sus vacaciones - comenzarán a bromear con un posible romance entre el recientemente eliminado de GH y la conductora. De hecho, al ingresar Alfa en el estudio y saludar a Georgina, empezó a sonar la clásica marcha nupcial de las bodas.

"Ay, me ponen esta música, chicos...", comentó Barbarrosa a su producción, mientras Alfa le extendió su brazo como si fueran a casarse. Allí fue cuando Georgina disparó en dirección al ex 'hermanito': "Mirá si me voy a casar con vos, nos llevaríamos como el culo". Posterior al chiste, Alfa comenzó a mirarla muy de cerca y la conductora se atajó: "No te hagas el seductor, yo te conozco bien".

A pesar de las risas del reencuentro, quien está suplantando a Vero Lozano se dirigió a la audiencia y aclaró su situación con el exparticipante de la casa más famosa del país: "Él fue alumno mío de teatro. Yo conté que lo conocía muy bien, que es una persona muy sensible". Inmediatamente, Alfa interrumpió diciendo: "Nunca dije que yo había tenido algo con vos... Sí que vos habías tenido algo conmigo. ¡Yo con vos no!", bromeó. Luego, adhirió a las aclaraciones de su ex profesora de teatro: "Con ella y con Diego Rinaldi hicimos clases de teatro y es increíble. Lo hicimos por mucho tiempo. A mí me emocionaba mucho. Formamos un grupo maravilloso".

Finalmente, Barbarrosa invitó al hombre de 61 años a sentarse en el clásico diván de Lozano y ahí se confesó con él: "Me dabas mucha bronca, me hacías enojar cuando te ponías misógino, homofóbico, discriminador, machista... Te tenés que deconstruir". Fue entonces cuando Alfa remató: "Antes me diste clases de teatro, ahora dame clases de deconstrucción", entre risas.

Además, el enemigo de Romina Uhrig dentro de la casa, tuvo un intercambio amigable con Ariel Ansaldo, con quien no tuvo una buena convivencia dentro de la competencia, e hizo reír a todos con una serie de imitaciones de algunos famosos. ¡Mirá!