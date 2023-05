Georgina Barbarossa habló sobre el posible regreso de Jey Mammón a la TV 

“No me enteré, no fue incómodo para nada”, dijo ayer Georgina ante la consulta de un movilero de LAM.

“Este es el programa de Jey. Cuando estuvo todo el despelote, Jey estaba en la cúspide de la ola, estaba allá arriba. Es el programa de él y conduce como los dioses. Lo hace fantásticamente bien, hace unas entrevistas increíbles, es un músico de la ostia. Entonces es lógico que la gente lo extrañe”, sostuvo Georigina.

georgina barbarossa jey mammon

Y entonces reveló: “Cuando me llamaron para reemplazarlo, a la primera persona que llamé fue a Jey. Le dije: ‘Che, te voy a cuidar el kiosco’. Él me dijo que estaba todo bien, me agradecía... Y ahora, bueno, hay que bancarlo y ver qué es lo que va a suceder. Es un momento en que está todo muy caliente”.

“Yo lo quiero a Jey y no me gusta más hablar del tema porque parece que le metemos leña al fuego. Creo que hay que dejar todo standby, que quede ahí tranquilo, que él pueda ordenarse y volver a tener su lugar, tiene que volver a trabajar de alguna u otra manera. Quizás ahora tenga que trabajar desde su casa, no sé cómo es el tema...”, agregó Georgina.

Al ser consultada sobre el posible regreso del conductor a la televisión, fue contundente y expresó: “Yo creo que sí, que va a volver a la tele. Jey es una persona muy querida, en el medio lo queremos mucho. Y yo no creo que Jey sea un violador. Creo que se mandó un moco, salió con un chico más joven. También era otro paradigma. Pero sinceramente creo que hay que dejar el tema un poco, dejémoslo a Jey Tranquilo. Si lo queremos, tenemos que dejarlo tranquilo para que él pueda volver a trabajar, poner sus cosas en orden, poner su corazón en orden, la ley en orden y volver a trabajar de alguna u otra forma”.

“Quiero que lo dejemos en paz. Creo que se ha dado cuenta de todo lo que pasó... Me parece que ahora está más tranquilo, está viendo cómo es la realidad. Dejémoslo un poco en paz para que él pueda poner en paz su alma y su corazón. Para él fue un bombazo y para nosotros también. Fue muy duro. No estoy de acuerdo, pero es duro”, cerró.