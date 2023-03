Qué dijo Georgina Barbarossa sobre la salida de Jey Mammón de La Peña de Morfi

Después de un pequeño silencio tras esas primeras palabras, Cirio dio una vuelta de página y expresó: “Pero bueno, hoy estamos acá para hacer un programa más, como todos los domingos. Un programa con mucha música”, dijo.

Cuando terminó el programa, un notero de Implacables le preguntó:: "¿Cómo fue para vos hacer este reemplazo?", a lo que la conductora contestó con total honestidad. "Fue todo un desafío pero contenta. Con una mega producción que me contuvo. Son amorosísimos así que es imposible hacer un programa mal con esta producción", comentó.

Cuando el periodista le preguntó si había hablado con la producción sobre el tema, Georgina respondió: "Todo lo que tenía que decir ya lo dije así que yo ahora estoy a disposición del canal. Todo lo que sea para sumar está bien. Estamos felices de poder sacar adelante a esta programación que es maravillosa".

La conductora también comentó sobre el descargo de Jéssica Cirio. “Me pareció muy bien. Ya sabía que iba a decir. Así que el show debe continuar". El periodista también le consultó si había tenido la posibilidad de hablar con Jey, pero Georgina evadió el tema: "Yo no voy a decir esas cosas. No voy a hablar del tema. Estamos bien, remándola para sacar adelante la programación y tenemos una producción que tenés que ser de madera para que no salga el programa".

Con respecto a la decisión de Telefe de desplazar a Mammon, la conductora respondió directa: "Y... me parece que hay que bajar un poco las aguas hasta que se expida la Justifica y se sepa un poco más. Está todo muy mezclado". Y por último, habló sobre la lista de famosos que tendrían denuncias por abuso: "No tengo la menor idea”.