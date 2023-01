La charla íntima de Clara Chía Marti con Gerard Piqué en plena infidelidad a Shakira

“Shakira tuvo que soportar muchísimas infidelidades pero Clara no, tiene los ovarios cuadrados, te voy a dar más datos: cuando Piqué empieza la relación con Clara, ella le pone los puntos sobre la cíes”, sostuvo el periodista español.

“‘Yo no voy a ser una más, yo no voy a ser una aventura y una infidelidad más en la vida tuya y de Shakira, yo no voy a ser un rollo ni me vas a ocultar´ le dijo Chía en su momento a Gerard Piqué”, agregó Antolin.

Según el periodista, Clara Chía le dijo a Piqué: “’Si tu quieres estar conmigo, vale, sal ante los medios y di que ya no estás con Shakira, y si no lo dices tu lo digo yo’”.

Y cerró: “Es por eso que estoy convencido que no ha habido ninguna infidelidad de Piqué a Clara, porque ella fue clara desde el comienzo y le puso los puntos al ex futbolista”.

pique novia