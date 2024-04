Video: Gerard Piqué incomodó a María Becerra con un comentario en contra de Bolivia

"Ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows", estaba contando María Becerra tras que le preguntaran cuál es su próxima camino, a lo que Gerard Piqué solamente se río, pero cuando la Nena de Argentina notó su actitud, dijo: "se ríe", por lo que él decidió explicar. "Es que Bolivia eh, jodido", dijo y agregó aún comentarios peores: "La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, pero Bolivia joder eh".

La explicación de Gerard Piqué

Ante este comentario, que ya se hizo viral en las redes sociales, los demás miembros de la Kings League, volvieron a mostrarse molestos por el despectivo dicho de Piqué. Tal es así que le pidieron que brindara palabras de apoyo a Bolivia y también que se disculpara con dicho país por sus inesperados comentarios, aunque él no lo hizo de la forma esperada.

"Tenía una gira por España, pensaba que iba a decir los conciertos en España y dijo Bolivia, entonces yo dije: ¡joder, Bolivia! , pero después le dijeron que ya podía anunciar su gira por España. Qué va, no quiero dar explicaciones", afirmó Piqué a lo que Ibai Llanos lo interrumpió y dijo: "¿Puedes mandar un mensaje a la gente de Bolivia que nos ve habitualmente?". Sin embargo, este pedido no fue nada grato para el ex marido de Shakira.

Esto es porque, cual niño, él expresó de mala gana: "Venga, suerte Bolivia, va", una afirmación que no le cayó nada bien a Ibai. De hecho, él mismo le aseguró que estaba haciendo "una pataleta como un niño" y luego procedió a pedirle que se disculpara, a lo que Gerard respondió: "Ibai, es que esto es lo que hacéis todos vosotros por quedar bien, pero a mi me la pela quedar bien. Yo tengo que ahora hacer un mensaje de 2min a Bolivia, que los quiero mucho a los Bolivianos, etc, suerte Bolivia, ya está".

Sin embargo, esto no finalizó ahí, sino que Ibai le replicó: "Hay una cosa que está por encima de quedar bien que es el respeto y la educación, que muchas veces la tienes". "Pero que no he faltado nunca el respeto", dijo Piqué y, tras esto, el periodista optó por cambiar de tema, aunque se mostró completamente indignado con la actitud de su compañero y ex estrella del Barcelona Fútbol Club.