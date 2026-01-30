Gestos, risas y un video que reavivó las versiones de romance entre Fito Páez y Sofía Gala
Una aparición espontánea en redes sociales volvió a encender los rumores de romance entre el músico rosarino y la actriz, que se muestran muy cómplices.
Los rumores sobre un posible vínculo sentimental entre Fito Páez y Sofía Gala Castiglione volvieron a cobrar fuerza en las últimas horas a partir de un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. Lejos de desmentidas formales o confirmaciones explícitas, ambos protagonistas optaron por la ambigüedad y los gestos sutiles, una combinación que no hizo más que alimentar las especulaciones.
El registro fue compartido por la propia Sofía en sus historias de Instagram, desde la casa del músico en Uruguay. En el video, la actriz aparece promocionando el próximo show de Fea, la banda que integra, mientras juega con el misterio sobre un invitado especial. Entre risas y miradas cómplices, lanza frases provocadoras sin revelar el nombre del músico que los acompañará en el escenario.
Sin embargo, lo que captó la atención no fue el anuncio en sí, sino lo que ocurrió detrás de cámara. Mientras Sofía hablaba, Fito Páez apareció en segundo plano y, de manera espontánea, se acercó para darle un beso en el cachete. El gesto, breve y natural, fue suficiente para que las redes sociales estallaran con interpretaciones y comentarios sobre la naturaleza del vínculo entre ambos.
El contexto no es menor. Sofía se encuentra pasando unos días en Uruguay, en la casa del propio Páez, una decisión que incluso la llevó a ausentarse de la fiesta de cierre de rodaje de la biopic de su madre, Moria Casán. La propia Moria hizo referencia a la estadía de su hija y confirmó públicamente que estaba alojada en la casa del músico, lo que reforzó aún más las versiones.
Este nuevo episodio se suma a una serie de intercambios públicos que comenzaron días atrás, cuando Fito saludó a Sofía por su cumpleaños con un mensaje cargado de afecto. “¡El mundo es un mundo mejor con vos! ¡Te amo!”, escribió el rosarino junto a una foto compartida. La respuesta de la actriz fue igual de intensa y dejó en claro la cercanía emocional entre ambos.
Lejos de esquivar la atención, Páez y Gala parecen disfrutar del juego mediático, eligiendo la complicidad y los guiños públicos como forma de expresión. Sin declaraciones oficiales ni definiciones tajantes, cada aparición conjunta suma un nuevo capítulo a una historia que despierta curiosidad y mantiene en vilo al público. Mientras tanto, el enigma continúa.
