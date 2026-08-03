Gime Accardi le dedicó un dulce mensaje a Seven Kayne por su cumpleaños
A través de sus redes sociales, la actriz le dedicó un tierno mensaje a su pareja quien celebra sus 27 años. Conocé todos los detalles.
El festejo de cumpleaños número 27 del músico Seven Kayne tomó una repercusión pública especial cuando Gimena Accardi decidió dedicarle un afectuoso saludo a través de las redes sociales. La actriz compartió una historia en su cuenta de Instagram donde se observa al cantante disfrutando de un atardecer en compañía de amigos, acompañando el material audiovisual con una dedicatoria directa para su pareja: “Feliz cumple baby, que siempre tengas motivos para celebrar”.
El gesto romántico de la artista coincidió con un compilado de fotografías publicado por el propio Joaquín Cordovero —nombre real del músico— para registrar su aniversario. Entre las postales compartidas, sobresalió una imagen captada en las tribunas durante un recital de Kanye West en la ciudad de Madrid, donde se los ve juntos disfrutando del espectáculo.
Este cruce de publicaciones confirmó la decisión de ambos de dejar atrás el perfil bajo que mantuvieron en los primeros meses de relación. El noviazgo se volvió público el pasado mes de abril, cuando la actriz difundió fotos de un viaje a la Costa Atlántica, poniendo fin a las especulaciones que venían circulando en los medios del espectáculo.
La historia afectiva entre Accardi y el artista urbano comenzó luego del término de la relación de casi 20 años que la actriz mantuvo con Nicolás Vázquez. El punto de encuentro entre ambos se dio durante el rodaje de "TILF", la ficción en formato vertical producida por el canal "OLGA", donde compartieron elenco y la química laboral dio paso al vínculo sentimental.
A partir del invierno porteño, la pareja intensificó la frecuencia de sus apariciones digitales, registrando momentos cotidianos entre junio y julio. Las fotos compartidas bajo el sol de Buenos Aires generaron un fuerte impacto entre sus fanáticos, registrándose opiniones del público que destacaron la sintonía entre ambos: “La química entre ambos es innegable”, expresaron los usuarios en las redes para celebrar el presente de los artistas.
La primera aparición registrada del vínculo data de junio, durante una velada nocturna en una hamburguesería donde el músico sostenía la mano de la actriz. A partir de esa salida, las muestras de afecto virtuales desataron olas de comentarios positivos por parte de los seguidores, quienes manifestaron su apoyo con frases dedicadas a Accardi: “Te merecés todo lo hermoso de la vida”, “Reinona, el aura te aumentó mil veces”.
Con el correr de las semanas, la publicación de nuevas imágenes sonrientes al aire libre terminó de sellar la percepción de plenitud que transmite la pareja. Desde el círculo cercano a los protagonistas valoraron la manera en que decidieron comunicar su historia de amor, señalando el impacto positivo en la audiencia: “La autenticidad con la que se mostraron en redes fue recibida de manera positiva por el público”, sintetizó el entorno de los artistas sobre esta nueva etapa afectiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario