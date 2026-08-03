Gime Accardi le dedicó un dulce mensaje a Seven Kayne por su cumpleaños

La primera aparición registrada del vínculo data de junio, durante una velada nocturna en una hamburguesería donde el músico sostenía la mano de la actriz. A partir de esa salida, las muestras de afecto virtuales desataron olas de comentarios positivos por parte de los seguidores, quienes manifestaron su apoyo con frases dedicadas a Accardi: “Te merecés todo lo hermoso de la vida”, “Reinona, el aura te aumentó mil veces”.

Con el correr de las semanas, la publicación de nuevas imágenes sonrientes al aire libre terminó de sellar la percepción de plenitud que transmite la pareja. Desde el círculo cercano a los protagonistas valoraron la manera en que decidieron comunicar su historia de amor, señalando el impacto positivo en la audiencia: “La autenticidad con la que se mostraron en redes fue recibida de manera positiva por el público”, sintetizó el entorno de los artistas sobre esta nueva etapa afectiva.