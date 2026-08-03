Video: Solange Abraham habló de su hija en Gran Hermano y se quebró en vivo
Durante la última emisión del reality de Telefe, la jugadora se mostró emocionada al saludar a su hija Delfi por su cumpleaños. Los detalles.
Con el avance del calendario dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, el aislamiento prolongado comienza a sentirse con mayor intensidad en los competidores. En la última emisión del programa transmitido por la pantalla de "Telefe", Solange Abraham expuso su faceta más sensible al referirse a la distancia que la separa de Delfina, su pequeña hija.
Aprovechando la emisión en directo, la participante solicitó un espacio al conductor Santiago del Moro para enviar un saludo especial por el aniversario de nacimiento de la niña. Solange dejó al descubierto el desgaste emocional que enfrenta diariamente lejos de su entorno familiar, reconociendo la exigencia que representa la estadía en el certamen.
"Quiero aprovechar este momento para decirle feliz cumpleaños a Delfi, a mi hija", inició la concursante ante las cámaras, para luego profundizar sobre lo complejo del encierro: "Para mí es muy difícil estar día a día acá. Hay muchos que son padres que han pasado por acá, pero quizás yo soy débil en eso y me cuesta mucho".
Durante su intervención, la jugadora aprovechó el aire del ciclo para reafirmar el compromiso que asumió con su hija antes de ingresar al reality. Abraham confirmó su intención de mantenerse firmemente en la competencia hasta que el público decida su salida, soñando con consagrarse en la etapa decisiva: "Quiero decirle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo, que se lo prometí", manifestó la participante.
Acto seguido, la integrante de la casa cerró su dedicatoria visiblemente conmovida por la fecha especial: "Te amo, Delfi, muchísimo. Te extraño mucho y espero que tengas y hayas tenido un hermoso día. Te amo", cerró.
Ante la evidente emoción de la participante, el conductor del ciclo decidió intervenir para contextualizar el esfuerzo que realizan los jugadores. Del Moro analizó el costo personal que implica alejarse del círculo íntimo durante varios meses, señalando que la experiencia en "Gran Hermano" trasciende las estrategias cotidianas o las disputas entre los compañeros de casa: "Cada uno da una batalla, porque juega contra uno mismo", expresó el presentador para sintetizar la lucha personal que atraviesa cada individuo dentro del certamen.
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