Video: Solange Abraham habló de su hija en Gran Hermano y se quebró en vivo

Durante su intervención, la jugadora aprovechó el aire del ciclo para reafirmar el compromiso que asumió con su hija antes de ingresar al reality. Abraham confirmó su intención de mantenerse firmemente en la competencia hasta que el público decida su salida, soñando con consagrarse en la etapa decisiva: "Quiero decirle feliz cumple y decirle que yo voy a cumplir lo que le prometí. Voy a estar acá hasta que la gente lo decida y ojalá pueda llevarle ese trofeo, que se lo prometí", manifestó la participante.