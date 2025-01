Gimena Accardi aclaró cómo está su vínculo con la China Suárez

"No volvimos a la amistad, pero hay buena onda", confesó Accardi en un mano a mano con Puro Show el nuevo programa de El Trece dejando en claro que, aunque no han retomado la cercanía de antes, no existe animosidad entre ellas. Además, la actriz agregó: "Nos cruzamos en eventos, tenemos gente en común y nos contestamos stories...", dejando en evidencia, que si bien, sus caminos no se volvieron a juntar, siguen manteniendo contacto a través de las redes sociales.