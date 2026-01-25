Evelyn Botto habló de Fede Bal tras su reencuentro con Laurita Fernández
La influencer habló sobre el reencuentro de su actual pareja con su ex en Blender y aseguró que estaba consensuado, pero todavía le cuesta.
Lo que comenzó como una entrevista en el programa Zona Franca, emitido por la plataforma Blender, terminó convirtiéndose en uno de los sucesos mediáticos más comentados de la temporada en Mar del Plata. El cara a cara entre Fede Bal y Laurita Fernández no solo despertó la nostalgia de quienes siguieron su romance en los certámenes de baile más famosos del país, sino que también puso a prueba la madurez de los protagonistas y la seguridad de sus actuales vínculos sentimentales.
El momento de mayor repercusión se dio cuando salió a la luz un antiguo gesto romántico del actor: una canción de su autoría dedicada a la bailarina. Lejos de la solemnidad, el hijo de Carmen Barbieri fue lapidario con su propia obra al verla a la distancia. “Es lo más triste y penoso que hice en mi vida”, confesó con total sinceridad. Por su parte, Fernández recordó entre risas que aquel intento artístico había sido el resultado de una pelea, funcionando como un recurso para buscar una reconciliación que hoy forma parte del pasado.
Ante la magnitud del evento, los cronistas buscaron la declaración de Evelyn Botto, actual pareja de Bal. La joven, con un perfil previo más ligado al ámbito radial, admitió que la exposición que conlleva este noviazgo es un terreno que todavía está aprendiendo a transitar. “Me pasa que no sé manejar esto, me pongo muy nerviosa, me genera mucha ansiedad”, sinceró respecto al asedio mediático.
A pesar de sus nervios, Botto demostró tener una visión muy clara sobre el lugar que ocupa en la vida del actor y el peso de su pasado. “Estoy saliendo con el tipo más mediático, por lo menos que fue más mediático en un momento”, explicó con naturalidad. Además, reveló que la comunicación con su pareja es constante, al punto de que ella misma dio el visto bueno para la entrevista: “Él me dijo al toque que iba a pasar lo de Laurita. Entonces, yo le dije: ‘Hacelo’”.
La postura de Evelyn fue llamativa por su falta de celos y su capacidad para entender el espectáculo. “Me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los querés ver juntos”, opinó, validando el interés del público. Esta misma sensación fue compartida por la periodista Juanita Groisman, artífice del encuentro, quien durante la nota señaló el nivel de identificación que lograba la dupla con la gente. “Yo me sentía un poco parte del grupo”, admitió la comunicadora sobre la conexión emocional que generaban.
El episodio no solo sirvió para cerrar heridas del pasado de manera pública, sino para reafirmar un presente de respeto y profesionalismo. Mientras Fede Bal y Laurita Fernández demuestran que es posible mantener un vínculo cordial tras una ruptura escandalosa, Evelyn Botto se consolida como una compañera que, aun lidiando con la ansiedad de la fama, prioriza la transparencia y el trabajo de su pareja.
