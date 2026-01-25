Evelyn Botto habló de Fede Bal tras su reencuentro con Laurita Fernández

La postura de Evelyn fue llamativa por su falta de celos y su capacidad para entender el espectáculo. “Me parece que para los fans de la pareja es divertidísimo. Los querés ver juntos”, opinó, validando el interés del público. Esta misma sensación fue compartida por la periodista Juanita Groisman, artífice del encuentro, quien durante la nota señaló el nivel de identificación que lograba la dupla con la gente. “Yo me sentía un poco parte del grupo”, admitió la comunicadora sobre la conexión emocional que generaban.

El episodio no solo sirvió para cerrar heridas del pasado de manera pública, sino para reafirmar un presente de respeto y profesionalismo. Mientras Fede Bal y Laurita Fernández demuestran que es posible mantener un vínculo cordial tras una ruptura escandalosa, Evelyn Botto se consolida como una compañera que, aun lidiando con la ansiedad de la fama, prioriza la transparencia y el trabajo de su pareja.