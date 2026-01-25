Charly García reapareció en Punta del Este: revolucionó un show de León Gieco
Durante el aniversario del Festival Medio y Medio, el cantante e ícono del rock argentino hizo una presencia inesperada. Los detalles.
El balneario uruguayo fue escenario de un acontecimiento que quedará grabado en la memoria de los veraneantes y amantes de la música rioplatense. Durante este último fin de semana, la mística del rock argentino se hizo presente con la reaparición pública de Charly García, quien decidió visitar Punta Ballena de forma imprevista. El motivo de su llegada fue acompañar a su entrañable amigo León Gieco en una velada compartida con la murga uruguaya Agarrate Catalina.
A pesar de las limitaciones físicas propias de su salud, la figura de García irradió una energía que el público captó de inmediato. El músico arribó al lugar en silla de ruedas, manteniendo su estética clásica de negro y gafas oscuras. Su actitud sonriente y receptiva frente a los presentes desató una ovación espontánea, transformando el recital en un encuentro cargado de simbolismo y respeto por la trayectoria del artista.
La noche no solo fue especial por la presencia de Charly entre el público, sino por el cruce generacional y artístico que se gestó sobre y detrás del escenario. Mientras Gieco y la murga desplegaban su repertorio, la cercanía de García, junto a figuras como Fabián “Zorrito” Von Quintiero, subrayó el valor de los lazos humanos que sostienen la historia del rock nacional.
Aunque el ex Serú Girán no subió a tocar, su mera asistencia generó una atmósfera de expectativa constante. Para los asistentes, ver al ídolo disfrutar del show desde el costado del escenario fue un recordatorio del vínculo inquebrantable que el artista mantiene con Uruguay, país que lo ha cobijado en numerosas ocasiones y que lo celebra como a uno de los suyos cada vez que decide cruzar el charco.
El desembarco de Charly en el país vecino comenzó en el aeropuerto, donde fue recibido por un grupo de fanáticos, amigos y cronistas de espectáculos. Según registraron medios como Farándula Show, el músico se mostró de buen humor e incluso se permitió bromear con la prensa sobre sus planes para estos días de descanso, mencionando la posibilidad de tocar junto al Zorrito Von Quintiero.
Esta visita se inserta en una agenda de celebraciones muy especial para el entorno del rock. La presencia de García coincide con el 30° aniversario del Festival Medio y Medio, un evento que ha programado jornadas históricas para esta temporada. En este contexto, no solo se festeja la trayectoria del festival, sino también el cumpleaños número 60 de Von Quintiero, cuya noche principal será el próximo martes. De esta manera, el verano esteño se consolida como el epicentro de un reencuentro que celebra la vida, la música y la amistad de los máximos exponentes de nuestra cultura.
