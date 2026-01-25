Charly García reapareció en Punta del Este: revolucionó un show de León Gieco

Esta visita se inserta en una agenda de celebraciones muy especial para el entorno del rock. La presencia de García coincide con el 30° aniversario del Festival Medio y Medio, un evento que ha programado jornadas históricas para esta temporada. En este contexto, no solo se festeja la trayectoria del festival, sino también el cumpleaños número 60 de Von Quintiero, cuya noche principal será el próximo martes. De esta manera, el verano esteño se consolida como el epicentro de un reencuentro que celebra la vida, la música y la amistad de los máximos exponentes de nuestra cultura.