"Tornados" revive la magia del cine con una combinación perfecta entre Glen Powell y Daisy Edgar-Jones

Al pasar el tiempo vuelve a ser contactada por alguien del grupo original. Uno de sus amigos la convence para que lo ayude otra vez a llevar adelante el pretencioso experimento, pero ella ya no es la misma. Sin embargo, termina aceptando y en ese camino conoce a Tyler Owens, interpretado por Glen Powell y quien es un típico ranger sureño, famoso por su canal de YouTube, donde sube videos extremos. En los mismos se lo puede ver domando cada tornado que se cruza en el camino.

A partir de allí y del regreso de Kate a la vida de los tornados, comienza una historia apasionante y emblemática. Reviviendo el cine catastrófico y de acción, esta historia obligatoriamente tiene que ser dividida en partes. Primero que nada, es un glow up constante en lo que a edición se refiere. De hecho, una de las fascinaciones que me generó fue esta al punto de que salí preguntándome cómo fue filmada, con cuántos efectos, pantalla verde y CGI o si hay algo real detrás de los tornados, porque efectivamente todo parece verdadero. Es más, fue tal el impacto que me generó que en algunos momentos estuve tensionada imaginando la crisis que se pueden vivir en esas situaciones.

Pero, en un segundo aspecto también está su guion. La producción es fascinante, llena de lujos cinematográficos y sin miedo a tomar riesgos, pero su libreto goza de tal fluidez narrativa que hace de la edición algo chiquito. Esto es porque va convirtiendo a los protagonistas no sólo en aventureros, sino también en un hermoso "enemies to lovers" bien atrapante para las fanáticas del romance como yo. Si bien no hay escenas clichés y claramente el foco no está en su relación, la distancia con la que empiezan y la cercanía con algunas partes cómicas, pero también tiernas, me terminó por cautivar.

Eso sí, para que este efecto sea atrapante en una película que está catalogada como ciencia ficción y suspenso, la química entre ellos era más que necesaria. Y definitivamente Glen Powell y Daisy Edgar Jones supieron manejar cada aspecto desde principio a fin demostrando la buena relación que hay entre ellos. Aún así, para mi no todo fue color de rosas en este guion porque si hay algo que me faltó fue el impacto y el exceso de suspenso. La historia está bien planteada y hecha, pero en cierto punto termina siendo más una comedia dramática con un poco de suspenso y no un suspenso con un poco de comedia.

Quizás, a pesar de que no soy fanática de estos aspectos a nivel cinematográfico, esperaba un poco más de muertes o catástrofes, pero de todas formas todo el resto terminó equiparando en que esto no sea del todo necesario. Además, ver a Glen Powell y Daisy Edgar Jones en pantalla grande siempre es un privilegio. Y aquí es donde empieza la tercera parte de mi descripción. Decir que los actores están hechos para cualquier papel no es sorpresa, pero cuando hacen una película que escapa de lo común y encima bien, es para aplaudir.

A pesar que le tenía más fe a él como la estrella de este film, Daisy sabe colocarse como lo que es: la protagonista de un drama emocionante y lleno de adrenalina. En todo momento su personaje transita un crecimiento que me recordó a algo así a lo que sucede con el Bilbo Bolsón de El Hobbit que crece por las experiencias de su viaje transformándose en alguien aún más audaz. Y eso mismo le pasa a Kate quien después de un trauma vuelve a su pueblo no solamente para entender lo que la apasiona: el clima, sino también para poder hacer la diferencia con un perfecto juego corporal de la actriz.

Trabajar con el cuerpo no es tarea fácil, en especial cuando por detrás hay una pantalla verde probablemente, pero ella lo logra y en todo momento. A pesar de que hay aspectos exagerados, ella sabe cómo sortearlos al igual que hace Powell, quien en realidad se convierte en una perfecta coestrella llena de histrionismo, también una corporalidad necesaria y una devoción por la cámara impensada. Ellos junto a actores como Anthony Ramos, David Corenswet, Sasha Lane, Brandon Perea y Tunde Adebimpe se convierten en un equipo con química, emoción y diversión.

"Tornados" finalmente es la película que necesitábamos para revivir el cine catastrófico y es ideal para Imax. Es emocionante y divertida en todos los sentidos, con actuaciones fabulosas, siendo exactamente lo que uno espera de películas sobre desastres naturales. Porque, si hay algo que tiene este film es que cumple con su único y válido propósito de entretener a su público objetivo, recordándonos la importancia de la humanidad y el altruismo en tiempos de crisis. A pesar que esperaba mucho, no deseaba que supere mis expectativas, pero lo hizo y podría convertirse en mi favorita de este 2024.