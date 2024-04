Gonzalo Heredia presentó "El sabor del Silencio": "Vicente es un personaje muy meticuloso"

entrevista gonzalo heredia El equipo completo de El Sabor del Silencio presentando la serie. Foto: (Noe Ríos)

En exclusiva con minutouno.com durante la presentación de "El Sabor del Silencio" en Tigre, Heredia brindó detalles de la serie, explicó cómo fue la composición de su personaje y mismo el estilo con el que llevaron a cabo el rodaje. Además, por otro lado, también disfrutó de un juego entretenido en el que expresó qué sucedería con Vicente, su personaje, en un mundo paralelo de la historia.

La entrevista completa con Gonzalo Heredia

En una mañana soleada, Gonzalo Heredia entró al set de grabación lleno de simpatía y soltura para hablar de su personaje, Vicente. El papel fue, en mi opinión, uno de los más abrumadores que vi en el último tiempo, pero aún así, él tiene su propia opinión sobre este hombre tan meticuloso, pero extraño. "Cuando me pasaron los primeros libros yo también descubrí en Vicente a alguien metódico, a alguien que tenía un mundo interno bastante fuerte del que poco se contaba, pero sí se desarrollaba a lo largo de toda la serie", comenzó explicando.

Luego, Gonzalo Heredia agregó: "Es un personaje metódico, muy puntilloso, muy detallista, es chef y creo que la mayoría de los chefs trabajan con esa meticulosidad. Y bueno, tiene este hecho puntual en el primer capítulo y a partir de eso se descubre hasta dónde uno puede llegar, sobre todo hasta dónde puede llegar este personaje". Asimismo, Heredia fue detallista a la hora de hablar de su trabajo corporal en este historia que llega a Flow el próximo 18 de abril.

"Mira, lo que traté de hacer con el personaje fue que hablara lo justo y lo necesario, que tenga esa relación con la palabra, que le pasen más las cosas internamente y que se exprese con cuidado y en ciertas escenas lo que le pasaba a través de expresiones o de reacciones sobre todo y entonces fue la primera vez que construí un personaje desde los silencios. Desde las situaciones agobiantes que se podían construir en las escenas y creo que también la serie invitaba para hacer eso", afirmó ante minutouno.com

En este sentido, profundizó: "Me parecía también más interesante que una persona que podemos conocer cotidianamente no tenga esta viseralidad a flor de piel y cómo repercutía en él un hecho tan traumático con un punto tan álgido de esta situación en donde uno tranquilamente puede hacer justicia por mano propia". Por otro lado, también destacó: "Me parece interesante esa construcción". Pero, tras esto, reveló cuáles fueron los momentos más difíciles de este personaje, aunque sin dar spoilers.

No te pierdas el video completo de la entrevista acá:

Gonzalo Heredia habla en exclusiva con MinutoUno sobre su relación con Violeta Urtizberea, su personaje en "El Sabor del Silencio" y, además, crea un mundo paralelo de la serie de Flow.

entrevista gonzalo heredia Entrevista completa con Gonzalo Heredia.