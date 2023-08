La respuesta de Florencia Peña a las críticas por los llantos en Got Talent Argentina

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad explicó que “la tele no lo puede traspolar el vivo, yo me recontra re banco la emoción que nos provoca un artista que pasa todo el dia ensayando, trabajando, estudiante, el orgullo y la emoción de las familias de esos artistas, y puedo asegurar que nada de eso que se ve está forzado, dejamos salir lo que sentimos, pero también pasa que la edición muestra en un programa que un día lloró Abel (Pintos), otro día lloré yo, y después en un programa se ve todo junto”.

“Hay que trabajar duro y romperse el lomo para ser un gran artista, ese es el valor, después si te hacés famoso es una sola consecuencia de eso, pero no el punto de llegada. El mundo de las redes confundió el valor artístico con la fama y la realidad es que Got Talent pone en valor la verdadera conexión con el arte”, explicó la actriz al remarcar cuál es el valor del programa y lo que muestra.