Graciela Alfano se burló de Susana Giménez y causó repudio en redes

alfano susana gimenez

El mensaje, coronado con emojis de carcajadas, no fue el único gesto de provocación. Acto seguido, Alfano compartió una postal propia disfrutando de la playa en bikini, musicalizada con el tema Para las envidiosas de Angy v. Para cerrar su descargo, añadió una frase que suele utilizar como estandarte: "¡La que puede, puede!".

alfano susana gimenez

Esta serie de publicaciones no tardó en volverse viral, dividiendo las opiniones de los internautas entre quienes celebran la audacia de Alfano y quienes consideran el ataque como una falta de respeto hacia la trayectoria y la edad de la conductora.

susana gimenez maya

Hasta el momento, el entorno de Susana Giménez no ha emitido una respuesta oficial, aunque los antecedentes sugieren que la diva no suele dejar pasar este tipo de afrentas personales. La pregunta que queda flotando en el ambiente mediático es si este "embate" marcará el inicio de una contienda judicial o si quedará simplemente como otro round en esta eterna pelea de egos.