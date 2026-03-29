Gran Hermano aplicó una dura sanción y la polémica entre los participantes estalló
Tras reiteradas infracciones a las reglas, el Big tomó una decisión colectiva que afecta directamente la economía semanal.
La convivencia en Gran Hermano sumó un nuevo capítulo de conflicto luego de que la producción decidiera aplicar una sanción general a todos los jugadores. La medida llegó tras varios incumplimientos a una norma clave del reality: está terminantemente prohibido hablar sobre los gritos que llegan desde el exterior.
En los últimos días, distintos participantes comentaron entre ellos lo que creían haber escuchado desde afuera, pese a las advertencias previas. Esta actitud no pasó desapercibida y terminó por agotar la paciencia del Big, que este domingo interrumpió la rutina con un duro comunicado.
“Creo haber sido claro cuando les dije que está absolutamente prohibido hablar sobre lo que escuchan. No se puede haber ninguna mención al respecto”, comenzó el mensaje, dejando en evidencia el enojo. Luego, reforzó la idea central del juego: “Esta competencia señores, se juega a puertas adentro. Los gritos no tienen relevancia, hagan de cuenta que no existen… Realmente me cansa tener que repetir y repetir este tipo de cosas. No jueguen con mi paciencia”.
Pero la advertencia no quedó solo en palabras. El Big recordó que ya había anticipado consecuencias ante una nueva falta y remarcó la reincidencia: “En aquella ocasión les había comunicado que de reiterarse la desobediencia de los gritos, recibirían una sanción. No obstante, ayer, muchos de ustedes volvieron a transgredir esta disposición. Me preocupa que insistan en jugar fuera de las normas establecidas”.
Finalmente, llegó el anuncio que impacta de lleno en la dinámica del juego y en la vida cotidiana dentro de la casa: “Les anuncio desde ya, que no voy a dejar pasar este nuevo incumplimiento ni ningún otro. Tengo la potestad de impartir sanciones individuales o colectivas y no podrán ser cuestionadas y serán de acatamiento obligatorio”.
La sanción, esta vez, será para todos por igual: “En este caso, debido a la reiteración de faltas, la sanción afectará a toda la casa. De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto asignado para la compra, en el supermercado. Perdieron la oportunidad de tener el 100%. Y de perder la prueba semanal; solo obtendrán el 25%. Y el tiempo de compra se reducirá a solo cinco minutos”.
Con este castigo, el clima dentro de la casa promete volverse aún más tenso, ya que la falta de recursos suele ser uno de los principales detonantes de conflictos entre los participantes.
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