Gran Hermano aplicó una dura sanción y la polémica entre los participantes estalló

La sanción, esta vez, será para todos por igual: “En este caso, debido a la reiteración de faltas, la sanción afectará a toda la casa. De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto asignado para la compra, en el supermercado. Perdieron la oportunidad de tener el 100%. Y de perder la prueba semanal; solo obtendrán el 25%. Y el tiempo de compra se reducirá a solo cinco minutos”.

Con este castigo, el clima dentro de la casa promete volverse aún más tenso, ya que la falta de recursos suele ser uno de los principales detonantes de conflictos entre los participantes.