Zoe Bogach explotó contra Manuel Ibero por exponer mensajes privados: "Muy de poco hombre..."
La ex Gran Hermano reveló, en una entrevista, cómo le afectó que su ex haya expuesto chats privados en un stream que los comprometen. Conocé qué dijo.
Un nuevo capítulo de alto impacto mediático envuelve a la exparticipante de Gran Hermano, Zoe Bogach, quien arremetió con dureza contra su antigua pareja, Manuel Ibero. La controversia se desató luego de que el joven utilizara una transmisión en vivo para exhibir públicamente conversaciones privadas de WhatsApp enviadas por la modelo en noviembre de 2025, un par de meses después de haber concretado la ruptura sentimental de la pareja.
Frente a la repercusión de lo sucedido, la influencer rompió el silencio en una entrevista con el portal Ciudad Magazine. Durante el diálogo, la joven admitió la autenticidad de las capturas difundidas, pero cuestionó de manera drástica el accionar de su ex novio al hacer públicas esas conversaciones íntimas.
Las declaraciones de Zoe Bogach sobre el material filtrado y la actitud de su expareja
Al ser consultada sobre el contenido que Ibero expuso en las redes sociales tras manifestar su cansancio por las opiniones de la modelo respecto a su reciente ruptura con Lola Tomaszeuski, Bogach ofreció detalles sobre las circunstancias en las que redactó esos mensajes: “La verdad que no lo vi. Sí, es cierto que el año pasado le mandé algunos mensajes con unos traguitos encima. Fue algo de ese momento y después nunca más tuvimos ese tipo de conversación. Igualmente, me parece de muy poco hombre mostrar eso en el estado que yo estaba. Me parece muy desubicado”.
Asimismo, al preguntársele si la actitud de su ex compañero sentimental le generaba asombro, la exconcursante del programa televisivo fue tajante en su postura: “No me sorprende nada que venga de su parte”.
Por otra parte, la exparticipante del famoso formato de convivencia explicó las razones que la llevaron a publicar duras críticas en sus perfiles virtuales el pasado 9 de septiembre, justo al momento de confirmarse el desenlace del romance entre Ibero y Lola Tomaszeuski. Al argumentar su accionar, la modelo expresó: “Porque sé la clase de persona que es y, cada vez que tenga la oportunidad, voy a recordarle a la gente que no es lo que demuestra ser. Yo sé lo que viví y lo que pasó, y si la vida me da la oportunidad de hablar de eso, lo voy a hacer”
Finalmente, la mediática se refirió a la postura de su actual novio ante esta controversia pública. Lejos de generar tensiones en su presente amoroso, la joven dejó en claro que cuenta con el apoyo incondicional de su compañero: “A mi novio no le molesta. Él no es una persona de redes, está completamente en otro ambiente y entiende perfectamente por todo lo que pasé. Lo hablamos y sabe que, si yo quiero contar lo que viví o hablar del tema, no tiene ningún problema con eso”.
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