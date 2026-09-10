Zoe Bogach explotó contra Manuel Ibero por exponer mensajes privados: "Muy de poco hombre..."

Las declaraciones de Zoe Bogach sobre el material filtrado y la actitud de su expareja

Al ser consultada sobre el contenido que Ibero expuso en las redes sociales tras manifestar su cansancio por las opiniones de la modelo respecto a su reciente ruptura con Lola Tomaszeuski, Bogach ofreció detalles sobre las circunstancias en las que redactó esos mensajes: “La verdad que no lo vi. Sí, es cierto que el año pasado le mandé algunos mensajes con unos traguitos encima. Fue algo de ese momento y después nunca más tuvimos ese tipo de conversación. Igualmente, me parece de muy poco hombre mostrar eso en el estado que yo estaba. Me parece muy desubicado”.