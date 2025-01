Gran Hermano: Brian le pidió a Katia que no use su vibrador sexual y su motivo se volvió viral

En el momento, Katia no dudó en reírse de la reacción de su compañero, aunque después aprovechó una dinámica propuesta por el dueño de la casa para hacerle una contundente devolución a Brian. La joven calificó de "insistente" al vendedor ambulante, por su empeño en que ella no utilizara el denominado "consolador" dentro de su misma habitación.

"Lo que me dijiste ayer de mi amigo no me gustó", comenzó Katia, refiriéndose a su juguete sexual. "Te cuento el motivo...", quiso intentar explicar Brian, nuevamente, pero fue inmediatamente interrumpido por la jugadora: "No, ya me dijiste, pero bueno, no lo voy a hacer en tu casa. Si lo hago, lo hago con precaución, pero las reglas me las da GH, eso lo sabemos todos", señaló "La Tana", para marcarle la cancha al participantes que reingresó el domingo tras ser temporalmente expulsado por Giuliano Vaschetto.

Como era de esperarse, el episodio generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Muchos trataron de "bolud..." a Brian por el planteo, en tanto que otros criticaron a la nueva incorporación: "A algunos no les dejaron entrar ropa y a esta la dejaron entrar con el amigo", señaló un usuario, visiblemente molesto.