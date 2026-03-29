Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento finalmente se besaron, pero un gesto de él desató polémica
Tras semanas de idas y vueltas, los participantes de "Generación Dorada" dieron el paso frente al resto de la casa en el patio.
En la casa de Gran Hermano, la tensión acumulada entre Danelik y Brian Sarmiento terminó explotando en un momento que no pasó desapercibido. Después de varios días de miradas, bromas y acercamientos, los participantes finalmente se besaron frente a sus compañeros, en medio de una charla grupal en el patio.
Todo ocurrió cuando el resto de la casa empezó a alentarlos y a pedirles que concreten de una vez el esperado beso. Entre risas y presión colectiva, ambos accedieron y sellaron el momento con un beso que fue celebrado por todos. Sin embargo, lo que parecía una escena romántica rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales por un detalle inesperado.
Es que, apenas terminó el beso, Brian tuvo una actitud que no pasó inadvertida: se limpió la boca, un gesto que generó incomodidad y que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre su significado.
Horas más tarde, ya más tranquilos, Danelik y Brian se reencontraron en la habitación y hablaron sobre lo sucedido, dejando en claro que buscan poner límites a la situación. “Si empieza a ver un sentimiento, ya te digo que no va y menos acá", comenzó diciendo el ex futbolista ante la atenta mirada de su compañera.
Y, agregó: "Y si vos me decís que sentís cosas tendremos que parar con ese jugueteo porque te vas a sentir mal”. Mientras Danelik asentía con la cabeza.
De esta manera, lo que comenzó como un juego dentro de la casa podría quedar solo en eso, mientras los participantes intentan evitar que el vínculo avance hacia un terreno más emocional en medio de la convivencia y las cámaras. En tanto los seguidores del programa no pararon de debatir sobre este tema y todos mostraron una postura diferente.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario