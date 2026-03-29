Gran Hermano: Danelik y Brian Sarmiento finalmente se besaron, pero un gesto de él desató polémica

Todo ocurrió cuando el resto de la casa empezó a alentarlos y a pedirles que concreten de una vez el esperado beso. Entre risas y presión colectiva, ambos accedieron y sellaron el momento con un beso que fue celebrado por todos. Sin embargo, lo que parecía una escena romántica rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales por un detalle inesperado.