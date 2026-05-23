Gran Hermano: puede haber un expulsado por no cumplir una norma de oro del reglamento

Brian Sarmiento está en ojo de la tormenta

Pero Lola no fue la única apuntada por este tema. El regreso de Brian Sarmiento también generó polémica apenas volvió al reality. El exfutbolista quedó bajo observación luego de realizar comentarios que, según señalaron varios usuarios en redes sociales, podrían haber incluido información obtenida durante el tiempo que estuvo fuera de la casa.

La situación provocó un intenso debate entre los fanáticos del ciclo, especialmente en X, donde muchos reclamaron medidas inmediatas por parte de la producción. Mientras algunos pidieron una nominación automática, otros consideraron que la falta ameritaba directamente una expulsión mediante la puerta giratoria.

Por ahora, todas las miradas están puestas en la decisión que tome el Big, ya que históricamente el programa suele mantener una postura estricta frente a cualquier filtración de información del afuera que pueda afectar las estrategias o modificar la percepción de los jugadores dentro de la competencia.