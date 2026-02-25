Quién es Dylan Gissi, el futbolista del Ascenso que causó polémica por acompañar a su pareja a Gran Hermano
El actual jugador de Nueva Chicago fue fuertemente criticado por los hinchas al aparecer en la gala de Telefe para despedir a su pareja, quien ingresó en la casa.
El mundo del Ascenso y el universo del espectáculo se cruzaron este martes de una manera inesperada, cuando Cinzia Francischiello hizo su ingreso oficial a la casa de Gran Hermano Generación, pero todas las miradas se desviaron hacia la tribuna por una sorpresa: allí estaba su pareja, Dylan Gissi, el experimentado defensor central que acaba de llegar Nueva Chicago.
El paso de Gissi por el "Torito" de Mataderos en este inicio de 2026 viene siendo, cuanto menos, accidentado. Tras un posteo político controversial y un desgarro en pretemporada, el defensor fue expulsado en su debut por una dura infracción ante Tristán Suárez.
En este contexto de tensión con los hinchas, la aparición del defensor en el reality para despedir a Cinzia ante las cámaras de Santiago del Moro no hizo más que alimentar el debate en redes sociales sobre su enfoque profesional.
Quién es Dylan Gissi
Gissi es un "trotamundos" del fútbol, con pasos por Suiza, Francia, Uruguay y más de diez clubes argentinos. Sin embargo, su nombre quedó marcado a fuego en octubre de 2024 cuando, jugando para Atlanta, admitió públicamente haber recibido incentivos económicos.
“Atlético de Rafaela nos dio cinco millones de pesos por ganarle a Brown de Adrogué y eso está bueno”, declaró en aquel entonces, frase que le costó la rescisión de su contrato con el "Bohemio".
Surgido en las divisiones inferiores de Carouge, Basilea y Xamax, en Suiza; debutó de forma profesional en Estudiantes y tuvo pasos por Olimpo, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, Banfield, Defensa y Justicia, Patronato, Atlético Tucumán, Unión y River Plate de Uruguay.
Hoy, mientras su novia Cinzia comienza su aislamiento en la casa más famosa del país, Gissi queda nuevamente en el ojo de la tormenta, tratando de equilibrar su mediático presente sentimental con la necesidad de revertir su imagen futbolística en la Primera Nacional.
