Quién es Dylan Gissi, el futbolista del Ascenso que causó polémica por acompañar a su pareja a Gran Hermano

Surgido en las divisiones inferiores de Carouge, Basilea y Xamax, en Suiza; debutó de forma profesional en Estudiantes y tuvo pasos por Olimpo, Arsenal de Sarandí, Rosario Central, Banfield, Defensa y Justicia, Patronato, Atlético Tucumán, Unión y River Plate de Uruguay.

image

Hoy, mientras su novia Cinzia comienza su aislamiento en la casa más famosa del país, Gissi queda nuevamente en el ojo de la tormenta, tratando de equilibrar su mediático presente sentimental con la necesidad de revertir su imagen futbolística en la Primera Nacional.