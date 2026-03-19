Gran Hermano: tras el complot contra su grupo, Emanuel Di Gioia pidió eliminar a Manuel Ibero
Ya formados los grupos de cómplices y rivales en la casa más famosa del país, el oriundo de San Martín no dudó en comenzar a jugar con el público.
La última gala de nominaciones en Gran Hermano Generación Dorada terminó en un escándalo sin precedentes. Lo que debía ser una votación común derivó en una placa multitudinaria que pone en riesgo a todos los participantes por igual, aunque hay que destacar que la votación del público será positiva.
Ya que la producción detectó maniobras prohibidas por parte de uno de los bandos más fuertes de la casa, el "dueño de la casa" fue tajante al confirmar que se identificaron charlas donde los jugadores coordinaron sus votos de manera directa.
Por ello y ante la ruptura total del reglamento, la votación individual quedó invalidada. Como medida disciplinaria, absolutamente todos los hermanitos quedaron nominados, perdiendo cualquier tipo de inmunidad obtenida previamente. Este fue el caso de Manuel Ibero, que perdió todos sus beneficios como líder.
Como era de esperarse, el grupo compuesto por Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello celebró la medida, dado que el complot en cuestión los perjudicaba en gran manera. Pero lo sucedido no quedó en un mero festejo: el oriundo de la localidad bonaerense de San Martín pidió abiertamente al público -vía streaming- que elimine a Manuel, quien obtuvo el liderazgo y lo echó a perder por complotar.
Entre los argumentos de Emanuel, se encuentra la falta de mérito: "Manu no se merece estar acá", sentenció. No obstante, al ser placa positiva, la gente apenas puede atinar a resguardar a su jugador favorito, por lo que habrá que esperar una placa negativa para que el objetivo de Di Gioia tenga más posibilidades de cumplirse.
Con este escenario de tensión absoluta, la estrategia de los grupos quedó desmantelada. Ahora, el destino de los jugadores ya no depende de sus alianzas internas, sino exclusivamente del voto del público, que tendrá la difícil tarea de elegir quién debe abandonar la competencia tras este polémico episodio.
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