Gran Hermano: tras el complot contra su grupo, Emanuel Di Gioia pidió eliminar a Manuel Ibero

Como era de esperarse, el grupo compuesto por Emanuel Di Gioia, Solange Abraham, Eduardo Carrera y Cinzia Francischiello celebró la medida, dado que el complot en cuestión los perjudicaba en gran manera. Pero lo sucedido no quedó en un mero festejo: el oriundo de la localidad bonaerense de San Martín pidió abiertamente al público -vía streaming- que elimine a Manuel, quien obtuvo el liderazgo y lo echó a perder por complotar.