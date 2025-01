Gran Hermano: el comunicado de la familia de Luca Figurelli tras el grito transfóbico a Luciana

Ocurrido esto, Santiago del Moro no dejó pasar el repudiable episodio y lanzó: "Una aclaración. Le quiero agradecer mucho a toda la gente que ha venido hoy. No me gustó una cosita cuando gritaron algo que no está bueno. Siempre con onda y dejándolo todo, luchando por quién uno quiere está todo bien; pegando debajo del cinturón y faltando el respeto no está bueno", sostuvo.

Por supuesto, el momento trascendió en redes sociales, generando un escándalo que terminó apuntando a Luca Figurelli, uno de los participantes que Luciana nominó y que finalmente quedó expuesto a una posible eliminación para el próximo domingo.

Ante esto, la familia del joven se manifestó en el Instagram del participante: "Desde la familia de Luca repudiamos completamente los comentarios transfóbicos que se realizaron en el momento de la votación de Luciana. Estamos muy afectados por todo lo que se le está diciendo a Luca por este motivo, tanto él como nosotros, su familia, JAMÁS nos sentiríamos identificados con este tipo de comentarios", comenzaron escribiendo.

"Todos sabemos el respeto que Luca le tuvo/tiene a Luciana dentro de la casa, sería muy injusto que él y su juego sean perjudicados por el PÚBLICO, habiendo en las tribunas de cada gala de Gran Hermano, familiares/fandoms/público general. Desde ya, muchas gracias por su atención, hoy más que nunca con Luquita", manifestaron.

Lo cierto es que, aunque ellos insisten en negar que el grito provino de la familia de Luca, hay personas que estuvieron en la tribuna que aseguran que fueron ellos los que propinaron la frase discriminadora.