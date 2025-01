Santiago del Moro frenó la gala de Gran Hermano por un grito discriminador contra Luciana: qué pasó

Sin embargo, el mayor problema fue que el grito que realizaron y que se escuchó con mucha fuerza fue uno que se burlaba de la identidad de género de la participante. Este momento no solo se viralizó al instante en redes sociales, sino que es una situación Del Moro tampoco dejó pasar y, una vez que volvió a tener intervención para poder hablar, fue terminante con lo sucedido.

Qué le gritaron a Luciana en Gran Hermano

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/nachomivodka/status/1874650128466026991?s=46&partner=&hide_thread=false Santiago del moro tuvo que frenar la gala para repudiar los gritos de la familia de Luca contra Luciana: “ÁNDATE JORGE” #GranHermano pic.twitter.com/fljaID1JuH — VODKΛ (@NachoMiVodka) January 2, 2025

“Una aclaración. Le quiero agradecer mucho a toda la gente que ha venido hoy. No me gustó una cosita cuando gritaron algo que no está bueno. Siempre con onda y dejándolo todo, luchando por quién uno quiere está todo bien; pegando debajo del cinturón y faltando el respeto no está bueno”, lanzó el conductor.

Al escuchar sus palabras, en la tribuna hicieron silencio mientras él elevó un poco el tono visiblemente enojado: “Me parece que no suma ni construye nada. Vale la aclaración igual. Entre todos me parece que podemos aprender. Como siempre les digo a todos los participantes les pueden gritar lo que quieran, pero con respeto, con onda, sabiendo que detrás hay un ser humano que tiene una familia que los quiere”, cerró.