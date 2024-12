Gran Hermano: el controvertido comentario de Keila Sosa que alertó a todos

La situación ocurrió mientras Keila, junto a sus compañeras del reality Gran Hermano, Sandra Priore y Martina Pereyra, limpiaban la habitación. En un momento, Keila encontró una maquinita de afeitar en el piso y con el tono que la caracteriza, exclamó: "¡No saben lo que hay! Hay maquinitas sueltas...". Ante esta situación, Martina comentó: "Ahí hay una gillette tirada, vomito", a lo que Keila respondió: "Yo no voy a agarra eso, me va a dar una infección de algo, celiaquía...". Lo que siguió fue aún más polémico: "Pero no voy a agarra una gillette usada, me agarra sida", dijo Keila, aludiendo erróneamente al VIH.