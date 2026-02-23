Quién es Pincoya, la participante de Gran Hermano que prometió “meterse en pelotas a la pileta”

Con un estilo frontal, espontáneo y cargado de humor, Pincoya se destacó en su paso anterior por la televisión gracias a su autenticidad y su capacidad para generar contenido constante dentro de la casa. Su personalidad extrovertida y emocional la convirtió en una participante impredecible, capaz de pasar de momentos de profunda sensibilidad a situaciones desopilantes que rápidamente se viralizan en redes sociales.